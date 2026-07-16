Fußball-WM

Es geht um den FC Bayern: Erstaunliche Serie ums WM-Finale gerissen

Harry Kane reagiert nach dem Halbfinale England gegen Argentinien in Atlanta.
Frust pur: Harry Kane verlor das WM-Halbfinale mit England gegen Argentinien dramatisch.

Harry Kane scheiterte mit England an Argentinien: Erstmals seit 1978 steht kein Bayern-Profi im WM-Finale. Wie die ungewöhnliche Serie endete und welche Münchner zuletzt dabei waren.

Die stolze Finalserie des FC Bayern ist gerissen: Erstmals seit 1978 steht kein Spieler des deutschen Rekordmeisters im Endspiel der Weltmeisterschaft. Am Mittwochabend scheiterte auch Torjäger Harry Kane mit England auf dramatische Art und Weise – im Halbfinale gegen Titelverteidiger Argentinien um Superstar Lionel Messi (1:2).

Zuvor hatten bereits die Münchner Michael Olise und Dayot Upamecano nach dem 0:2 Frankreichs gegen Spanien ihre Träume vom Endspiel am Sonntag in East Rutherford begraben müssen.

Auch Kane raus: Kein Münchner Profi im Endspiel

Letztmals war 1978 beim Duell von Argentinien mit den Niederlanden kein Bayern-Profi im WM-Endspiel dabei gewesen. 2014 beim deutschen WM-Triumph waren es gar sieben Münchner, 1990 fünf. Die Bayern-Profis in den WM-Finals von 1982 bis 2022 im Überblick:

  • 1982: Paul Breitner, Karl-Heinz Rummenigge, Wolfgang Dremmler

  • 1986: Lothar Matthäus, Dieter Hoeneß, Norbert Eder

  • 1990: Klaus Augenthaler, Stefan Reuter, Jürgen Kohler, Hans Pflügler, Raimond Aumann

  • 1994: Jorginho

  • 1998: Bixente Lizarazu

  • 2002: Oliver Kahn, Thomas Linke, Jens Jeremies, Carsten Jancker

  • 2006: Willy Sagnol

  • 2010: Mark van Bommel, Arjen Robben, Edson Braafheid

  • 2014: Philipp Lahm, Toni Kroos, Thomas Müller, Mario Götze, Bastian Schweinsteiger, Jérôme Boateng, Manuel Neuer

  • 2018: Corentin Tolisso

  • 2022: Dayot Upamecano, Benjamin Pavard, Kingsley Coman (sid/mp)

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