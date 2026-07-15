„Er ist Gynäkologe“: Zoff um Senegals Teamarzt – der reagiert

Der senegalesische Verbandschef wirft dem Mannschaftsarzt nach dem Aus der Nationalmannschaft bei der WM, keine erforderliche Fachkenntnis zu besitzen.

Ein Teil des senegalesischen Nationalteams bei der WM 2026. IMAGO / ZUMA Press

Kurioses Streitthema beim senegalesischen Fußballverband: Nach dem WM-Aus des Nationalteams hat Verbandschef Abdoulaye Fall dem Mannschaftsarzt Abdourahman Fedior vorgeworfen, keinen erforderlichen fachärztlichen Hintergrund gehabt zu haben.

Er entspreche mit seinem Profil „nicht den medizinischen Anforderungen einer Mannschaft, die an einer Weltmeisterschaft teilnimmt“, behauptete Fall.

„Er ist Gynäkologe.“

Anzeige

Fedior reagierte empört. „Ich war wirklich überrascht von seinen Anschuldigungen“, sagte er in einem Rundfunkinterview. Der Arzt hatte demnach bereits 2018 erklärt, dass er zwar zunächst als Gynäkologe ausgebildet wurde, aber danach ein Studium in Sportmedizin und Sportbiologie abgeschlossen habe. Seit 2017 ist er Mannschaftsarzt der Senegalesen.



Die senegalesische Vereinigung für Sportmedizin sprach Fedior ihre Unterstützung aus und bezeichnete die Äußerungen des Verbandspräsidenten gegen ihn als „unbegründet und verleumderisch“. (dpa/mkw)