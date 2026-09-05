Eine Auseinandersetzung vor der Partie in der Veltins Arena sorgt für Platzverweise. Hunderte Fans des FC Bayern München reisen umsonst in den Ruhrpott.

Schon so nah und doch so fern. Für einen Teil der Fans des FC Bayern München ist das Bundesliga-Topspiel beim FC Schalke 04 am Samstagabend schon vor Anpfiff beendet gewesen. Wie unter anderem „Sport1“ berichtet, sollen rund 500 Anhänger des Rekordmeisters vor dem Auswärtsspiel in Gelsenkirchen einen Platzverweis erhalten haben – und durften nicht ins Stadion.

Es soll auf einem Parkplatz vor der Veltins Arena zu einem Handgemenge zwischen den Supportern der beiden Klubs gekommen sein, heißt es in dem Bericht. Nach der erkennungsdienstlichen Behandlung sei anfangs unklar gewesen, was genau geschehen war und wie es weitergehe.

Bayern-Fans dürfen im Topspiel nicht ins Schalke-Stadion

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Später hieß es jedoch: Die mitgereisten Anhänger müssen ihre Heimreise mit dem Bus antreten. Ihnen blieb somit der Zugang zur Veltins Arena verwehrt.

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Sie verpassen zumindest keine Tore – dafür aber, wie sich ihre Mannschaft gegen den Aufsteiger aus Gelsenkirchen enorm schwertat. Dank einer kämpferischen Vorstellung und einer beherzten Abwehrleistung rang Schalke dem FC Bayern letztlich ein 0:0 ab.