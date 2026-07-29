Eberl schmunzelt über Bayern-Gerüchte: Ein Star ist unverkäuflich

Max Eberl hat im Trainingslager des FC Bayern Klartext gesprochen. Der Sportvorstand schließt einen Verkauf von Alphonso Davies aus, erklärt die Transferstrategie der Münchner und stärkt Jamal Musiala den Rücken.

Sportvorstand Max Eberl hat im Trainingslager des FC Bayern einen tiefen Einblick in die Transferpläne des FC Bayern gegeben und einen Verbleib von Linksverteidiger Alphonso Davies angekündigt. „Es ist ausgeschlossen“, dass der kanadische Nationalspieler verkauft werde, betonte Eberl bei der Vorstellung von Neuzugang Nathaniel Brown, der wie Davies auf der linken Defensivseite eingeplant ist.

Ursprünglich hätten die Münchner vorgehabt, einen Linksaußen zu erwerben, berichtete Eberl, die entsprechenden Kandidaten seien aber zu teuer gewesen. Stattdessen haben sie Allzweckwaffe Brown für bis zu 55 Millionen Euro aus Frankfurt verpflichtet und den verliehenen Arijon Ibrahimovic aus Heidenheim zurückgeholt.

Leih-Rückkehrer spielen beim FC Bayern keine Rolle mehr

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Über die vielen Sommer-Transfergerüchte rund um den Klub musste Eberl „sehr, sehr schmunzeln“, wie er bekannte. „Es hat mich sehr amüsiert, weil an all den Namen, die mit uns in Verbindung gebracht wurden, null dran war.“ Die Bayern hätten ihre Pläne mit Brown, dem Marokkaner Ismael Saibari und dem bisher ausgeliehenen Bara Sapoko Ndiaye schnell umgesetzt. „Unser Kader steht.“ Dabei spielten Joao Palhinha, Sacha Boey und Bryan Zaragoza „keine Rolle“ mehr.

Olise-Gerüchte und Musiala-Vertrauen

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Michael Olise umso mehr. Die Spekulationen um einen Wechsel des Franzosen zu Real Madrid hat Eberl aufgrund der Größe der beteiligten Klubs „verstanden, das gibt Clicks. Aber irgendwann wurde es echt mühsam. Ich bin jetzt froh, dass das Thema hoffentlich fast weg ist und wir wieder Spaß haben an seinem Fußball. Wir sind einfach froh, so einen Spieler in unseren Reihen zu haben.“

Das gilt auch für Jamal Musiala. „Er ist jetzt hoffentlich den letzten Schritt gegangen mit der Entfernung der Platte“ aus dem vor einem Jahr schwer verletzten Fuß, sagte Eberl, „das befreit ihn auch symbolisch.“ Musiala habe “ein bisschen die Leichtigkeit verloren, es fehlen die magischen Momente. Aber das wird kommen, da sind wir zu 100 Prozent sicher.“ (sid/ggg)