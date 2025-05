Cyclassics 2025: Radsportklassiker startet erstmals in Buxtehude

Am 17. August 2025 rückt Buxtehude in den Fokus der internationalen Radsportwelt. Erstmals in der Geschichte der ADAC Cyclassics startet das traditionsreiche Eintagesrennen außerhalb Hamburgs – in der niedersächsischen Hansestadt. Damit kehrt das Rennen nach zehn Jahren erneut zu einem externen Startort zurück. 2015 war Kiel Gastgeber des Auftakts.

Neuer Start, längste Strecke seit fünf Jahren

Die diesjährige Ausgabe der Cyclassics ist mit 207 Kilometern die längste seit 2019. Von Buxtehude führt die Strecke zunächst durch den Landkreis Stade und den Landkreis Harburg, bevor sie auf Hamburger Stadtgebiet trifft – und dort über 170 Kilometer bleibt. Für das Peloton beginnt der Tag mit einem neutralisierten Start durch die Innenstadt Buxtehudes, begleitet von der offiziellen Teampräsentation auf dem Altstadt-Marktplatz.

Rückkehr der Köhlbrandbrücke und veränderte Renncharakteristik

Mit der Rückkehr der Köhlbrandbrücke in die Streckenführung setzt der Veranstalter ein Zeichen. Der Übergang über die Elbe war in den vergangenen Jahren nicht Bestandteil der Profistrecke, kehrt nun jedoch zurück – sowohl für das Elitefeld als auch für die Hobbyfahrer:innen.

Sportlich entscheidend dürfte der Waseberg im Westen Hamburgs werden. Der steile Anstieg ist diesmal nicht nur früher im Rennen positioniert, sondern muss insgesamt fünfmal bewältigt werden – zwei Mal mehr als bisher. Diese Änderung erhöht die Anforderungen an das Fahrerfeld deutlich. Laut sportlichem Leiter Fabian Wegmann profitieren vor allem Klassiker-Spezialisten, während reine Sprinter es schwerer haben könnten.

Drei Zielpassagen in der Innenstadt

Nach dem ersten Teil der Strecke erreicht das Rennen bereits nach rund zweieinhalb Stunden erstmals die Hamburger Innenstadt. Die Mönckebergstraße wird dann drei Mal passiert – eine Premiere, die auch für Zuschauer:innen neue Anreize schafft. Die letzten 15 Kilometer nach dem finalen Waseberg-Anstieg versprechen ein schnelles und offenes Finale.

Freizeitsportler:innen fahren auf Profispuren

Neben dem Eliterennen werden erneut tausende Hobbyfahrer:innen erwartet. Zwei Distanzen stehen zur Wahl: 110 Kilometer mit Start in der Hamburger Hafencity – inklusive Überfahrt der Köhlbrandbrücke und Passage durch das Alte Land bis Buxtehude – sowie eine 60-Kilometer-Runde durch den Hamburger Westen und den Kreis Pinneberg.

Die Langstrecke folgt ab Buxtehude der Profistrecke, inklusive Rückweg über die Köhlbrandbrücke und Ziel auf der Mönckebergstraße. Der Start für die Jedermannrennen ist für 07:40 Uhr geplant. Die Profis beginnen um 12:00 Uhr mit einem neutralisierten Start.

Organisatorische Neuerungen und Erwartungen

Seit 2024 liegt die Organisation der Cyclassics in den Händen der Amaury Sport Organisation (ASO), die unter anderem auch die Tour de France verantwortet. Die Veranstalter rechnen mit rund 10.000 Teilnehmer:innen. Eine Marke von 12.000 wäre möglich und wird angestrebt.

Mit der neuen Streckenführung, dem erweiterten städtischen Anteil und der Rückkehr bekannter Abschnitte wie der Köhlbrandbrücke setzen die Cyclassics 2025 auf Kontinuität und Innovation gleichermaßen. Der Mix aus urbaner Kulisse, anspruchsvollen Passagen und hoher Zuschauernähe verspricht ein spannendes Rennen – sowohl für die Elite als auch für das breite Teilnehmerfeld.