„Auch mal dreckig“: Trainer Schultz freut sich auf gleich zwei neue St. Pauli-Profis

Das Personalkarussell auf dem Heiligengeistfeld, wo der Hamburger Dom stattfindet, stand lange beängstigend still. Jetzt kommt es in Fahrt: Nach den Verpflichtungen von Daniel-Kofi Kyereh (25) und U23-Eigengewächs Jannes Wieckhoff (20) überraschte der FC St. Pauli am Sonntag vor dem Trainingsstart mit einem Doppelschlag.

Der Kiezklub rüstet den Kader auf: Torhüterhüne Dennis Smarsch (21/1,95 Meter) kommt von Hertha BSC, Linksverteidiger Leart Paqarada (25) vom SV Sandhausen. Beide unterschrieben Verträge bis 2023. Cheftrainer Timo Schultz: „Dennis ist ein zielstrebiger Torhüter, der in der vergangenen Saison sein Talent auch in der Bundesliga unter Beweis stellen konnte.“ Der junge Keeper: „Ich bin noch ein junger Spieler und weiß, dass ich mich zunächst hintenanstellen muss. Aber gleichzeitig versuche ich Druck auszuüben.“

Dennis Smarsch und Leart Paqarada: Doppelschlag für FC St. Pauli

„Schulle“ freut sich ganz besonders auf Paqarada: „Er ist extrem ehrgeizig, in den Zweikämpfen auch mal dreckig. Da erkenne ich auch Ähnlichkeiten zu meiner Spielweise früher. Zudem tritt er super Standards.“ Was Paqarada überzeugte: „Mir wurde eine große Wertschätzung und ein großes Vertrauen entgegengebracht.“ Schultz hat nun links mehr Variationsmöglichkeiten. Offenbar sieht er Daniel Buballa ohnehin eher als Innenverteidiger.