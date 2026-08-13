Die Jury schien völlig den Überblick zu verlieren, Zehnkampf-Star Leo Neugebauer zog sich eine Verletzung zu. Die Hintergründe des EM-Chaos.

Frust und Ärger für Leo Neugebauer auf dem Weg zu Gold: Eine grobe Panne hat den Zehnkampf-Stabhochsprung bei der Leichtathletik-EM in Birmingham beeinflusst und könnte den deutschen Weltmeister Leo Neugebauer womöglich wertvolle Kraft im Titelkampf kosten. Gleich fünf Sprünge musste Neugebauer bei sengender Hitze absolvieren, um 4,80 m zu überqueren.

Auf einer der beiden Anlagen war die Latte bei den ersten Versuchen über 4,80 m nicht in der richtigen Höhe aufgelegt worden, sondern erneut bei 4,70 m. Erst nach einer Weile fiel der Irrtum auf. Sieben Springer, welche die „falschen“ 4,80 m schon überquert hatten, mussten noch einmal antreten, darunter der führende Weltmeister Neugebauer und der junge Deutsche Amadeus Gräber. Dabei war aber dann der Abstand der Ständer nicht richtig eingestellt.

Jürgen Hingsen kritisiert Organisation der EM

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„Die Organisation ist eine absolute Katastrophe, so etwas habe ich noch nicht erlebt“, sagte der frühere Zehnkampf-Weltrekordler Jürgen Hingsen.

Der sichtlich angefressene Neugebauer riss dreimal die „richtigen“ 4,80 m. Die Jury, die völlig den Überblick zu verlieren schien, ließ ihn ein viertes Mal antreten. Diesmal kam Neugebauer über 4,80 m. „Eine unglaubliche Leistung nach so einem Chaos“, sagte Hingsen. Allerdings verletzte sich Neugebauer bei einem der fünf Sprünge auch noch leicht an der Wade.

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„Bei den Witterungsbedingungen ist das natürlich fatal und eine absolute Wettkampfverzerrung meiner Meinung nach“, sagte Bundestrainer Jörg Roos im ZDF.

Zu diesem Zeitpunkt lief der Stabhochsprung bei Temperaturen über 30 Grad schon rund eine Stunde. Ex-Weltmeister Niklas Kaul, der auf Medaillenkurs lag, war nicht betroffen. Auch die weiteren Verfolger Neugebauers wie der Niederländer Jeff Tesselaar und der norwegische Vize-Europameister Sander Skotheim mussten nicht mehrfach ran. (sid)