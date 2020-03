„Stoppt den Fußball“: Wegen Coronavirus: Italiens Sportminister will Serie A absagen

Köln -

Die Angst vor dem Coronavirus breitet sich aus – genauso wie das Virus selbst. Die Lungenkrankheit, die ihren Ursprung in China hat, hält auch die Sportwelt in Atem.

Coronavirus: Italien diskutiert über Absage der Meisterschaft

Angesichts der drastischen Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus werden in Italien die Rufe nach einer Absage der Fußball-Meisterschaft immer lauter. Sportminister Vincenzo Spadafora setzte sich für eine sofortige Aussetzung der Serie-A-Spiele ein, nachdem zuvor schon Damiano Tommasi als Chef der italienischen Fußballer-Gewerkschaft einen Fußball-Stopp gefordert hatte.

„Ich denke, Gravina (der Verbandspräsident, Anm. d. Red.) sollte zusätzliche Überlegungen anstellen, ohne auf den ersten Ansteckungsfall zu warten“, sagte Spadafora. Es mache keinen Sinn, die Gesundheit von Spielern oder Schiedsrichtern zu gefährden, nur um nicht den Fußball auszusetzen, während die Bürger des Landes große Opfer aufbrächten.

In der Serie A standen am Sonntag die ausgefallenen Ligaspiele vom Wochenende auf dem Programm. Nach dem Bekanntwerden der neuen Empfehlung blieben Spieler von Parma Calcio und Spal Ferrara unmittelbar vor dem geplanten Anpfiff um 12.30 Uhr in der Kabine. Die Partie konnte aber um 13.45 Uhr angepfiffen werden.

Zuvor hatte bereits Tommasi die Verantwortlichen zum Handeln aufgefordert. „Benötigt ihr noch etwas? Stoppt den Fußball“, schrieb der langjährige Serie-A-Spieler auf Twitter. Eine entsprechende Forderung habe er auch an die Verantwortlichen einschließlich Ministerpräsident Giuseppe Conte geschickt. In Italien dürfen aktuell Sportveranstaltungen nur ohne Zuschauer ausgetragen werden.



In der Nacht zum Sonntag hatte sich die italienische Regierung dazu entschieden, die Bewegungsfreiheit von rund 16 Millionen Bürgern im Norden des Landes stark einzuschränken. Betroffen ist unter anderem die Metropole Mailand und die Touristenhochburg Venedig. Italien ist der Staat in Europa mit den meisten bestätigten Sars-CoV-2-Infektionen. Bis Samstag zählten die Behörden 5883 Menschen mit einer Infektion. 233 Menschen davon sind gestorben.

E-Prix in Rom abgesagt

Aufgrund der Coronavirus-Epidemie wird der E-Prix in Rom (4. April) nicht stattfinden. Das gab die Formula E am Freitag in Abstimmung mit der Stadt Rom, der FIA und dem Automobile Club d'Italia (ACI) bekannt. Gemeinsam wollen sie nun einen neuen Termin für das Rennen finden.

Halbmarathon-WM in Gdynia auf Oktober verschoben

Wegen des kursierenden Coronavirus sind die Halbmarathon-Weltmeisterschaften im polnischen Gdynia vom 29. März auf Oktober verschoben worden. Das teilte der Leichtathletik-Weltverband World Athelics am Freitag mit. „Die Gesundheit und das allgemeine Wohlbefinden unserer Athleten, Offiziellen und Zuschauer standen bei dieser Entscheidung an allererster Stelle“, heißt es in dem Statement.

Profi-Fußball in Dänemark vor leeren Tribünen

Nach Forderung der Regierung zur Absage oder Verlegung von Veranstaltungen mit mehr als 1000 Zuschauern, haben sich die erste und zweite dänische Fußballliga dazu entschlossen, bis auf Weiteres alle Spiele ohne Zuschauer zu bestreiten. Davon betroffen ist auch das Freundschaftsspiel der dänischen Nationalmannschaft gegen die Faröer (27. März).

EFL untersagt Handshake

Die English Football League hat den traditionellen Fairplay-Gruß wegen des kursierenden Coronavirus auf unbestimmte Zeit untersagt. Spieler, Trainer und Schiedsrichter dürfen sich demnach nicht mehr die Hand zur Begrüßung geben. Das teilte die EFL am Freitag mit. Sie ist zuständig für den Profi-Bereich unterhalb der Premier League.

VfL Wolfsburg organisiert keine Fan- und Sponsorenreise zum Europa-League-Spiel

VfL Wolfsburg bietet wegen der Ausbreitung des Coronavirus keine organisierte Fan- und Sponsorenreise zum Europa-League-Auswärtsspiel gegen Schachtjor Donezk (19. März) an. Bislang flogen Fans und Sponsoren in dieser Saison immer mit der Mannschaft zu den internationalen Auswärtsspielen.

Mit dieser Maßnahme wolle der Verein verhindern, „dass die organisierten Reisegruppen im schlimmsten Fall in Quarantäne in der Ukraine verweilen müssen“, heißt es in einer Erklärung des VfL am Freitag.

Frühlingsklassiker Mailand-Sanremo und Tirreno-Adriatico werden abgesagt

Auch der Radsport leidet unter der Corona-Krise: Nachdem am Donnerstag bereits für das Samstag geplante Eintagesrennen Strade Bianche in der Toskana abgesagt wurde, erwischt es nun auch den Frühjahrsklassiker Mailand-Sanremo (21. März) sowie die Fernfahrt Tirreno-Adriatico (11. bis 17. März). Das teilte der Veranstalter RCS Sport am Freitag mit. Nun soll gemeinsam mit dem Weltverband UCI neue Termine für die Rennen gefunden werden.

Das Etappenrennen Paris-Nizza (8. bis 15. März) in Frankreich soll weiterhin wie geplant stattfinden, doch Teams wie Ineos, Mitchelton-Scott oder Astana haben bereits ihren Verzicht erklärt.

Europa-League-Spiel zwischen Kopenhagen und Istanbul findet ohne Fans statt

Nun sorgt sich auch Dänemark über die Ausbreitung des Coronavirus, denn die Europa-League-Partie zwischen dem FC Kopenhagen und Istanbul Basaksehir (19. März) findet ohne Zuschauer statt. Wie der FC Kopenhagen am Freitag mitteilte, werden die nächsten Heimspiele, darunter auch das Rückspiel im Europa-League-Achtelfinale, unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.

Organisatoren des Formel-1-Rennens in Bahrain stoppen Ticketverkauf

Um der weiteren Ausbreitung des Coronavirus vorzubeugen, haben die Organisatoren des Formel-1-Rennens in Bahrain (22. März) den Ticketverkauf vorerst ausgesetzt. Damit wollen sie die Zuschauerzahlen in einem angemessenen Rahmen halten, um unter Umständen die Richtlinien zum Mindestabstand einhalten zu können. Dies teilte der Bahrain International Circuit mit.

Die Verantwortlichen der Strecke arbeiten außerdem eng mit dem Formel-1-Management und den Gesundheitsbehörden in Bahrain zusammen, um die Situation fortlaufend neu zu bewerten. Möglicherweise könnte der Ticketverkauf zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgenommen werden. Gleichzeitig lassen sich bereits erworbene Tickets problemlos rückerstatten.

Ex-Bundesliga-Star positiv getestet

Der frühere Wolfsburg-Profi und dänische Ex-Nationalspieler Thomas Kahlenberg hat sich auf einer Reise nach Amsterdam mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt. Dem 36 Jahre alten Ex-Fußballer gehe es den Umständen entsprechend gut, er befinde sich derzeit in Isolation, teilte sein langjähriger Verein Bröndby IF am Donnerstag mit.



Mehrere Personen, die mit ihm während eines Stadionsbesuchs am Sonntag Kontakt gehabt hätten, seien nun zu Hause in Quarantäne, darunter mehrere Vereinsvertreter sowie Verteidiger Joel Kabongo und Co-Trainer Martin Retov.



Kahlenberg hatte nach Vereinsangaben am Sonntag bei dem Erstligaspiel von Bröndby gegen Lyngby BK zugeschaut. Wer ihm währenddessen im Stadion die Hand geschüttelt, ihn umarmt oder länger als 15 Minuten mit ihm zusammengestanden habe, solle sich telefonisch beim Club melden.



Der zentrale Mittelfeldspieler war 2009 vom französischen Erstligisten AJ Auxerre zum damaligen deutschen Meister VfL Wolfsburg gewechselt. Von den Wölfen war er 2013 zu Bröndby zurückgekehrt, wo er seine aktive Karriere einst begonnen und 2017 beendet hatte.

Serie A mehr als einen Monat ohne Zuschauer

Alle Sportveranstaltungen in Italien sollen wegen der Ausbreitung des Coronavirus vorerst ohne Publikum stattfinden. Damit sollen weitere Ansteckungen vermieden werden, sagte Ministerpräsident Guiseppe Conte am Mittwochabend in einer Videobotschaft an das Land. Nach Medienberichten gilt dies bis zum 3. April.

In Italien gibt es die meisten Fälle der Lungenkrankheit Covid-19. Rund 3100 Menschen haben sich mit dem Virus infiziert, mehr als 100 sind bereits gestorben. So finden von nun auch alle Spiele der Serie A ohne Zuschauer statt. Zuvor wurden sogar einzelne Spiele wie das Pokal-Halbfinale zwischen Juventus Turin und AC Mailand abgesagt.

Pokal-Halbfinale zwischen Juventus Turin und AC Mailand abgesagt

Das Rückspiel des Halbfinales im italienischen Pokal zwischen Juventus Turin und AC Mailand sollte am Abend des 4. März stattfinden. Doch aufgrund der landesweiten Coronavirus-Bedenken in Italien findet das Topspiel nun nicht statt. Das ergab ein Treffen der Verantwortlichen beider Clubs am Dienstagabend. Wann das Pokal-Rückspiel nachgeholt wird, steht noch nicht fest.

Champions-League- und Europa-League-Spiele finden ohne Fans

Das Champions-League-Rückrundenspiel des FC Valencia gegen Atalanta Bergamo (10. März) sowie das Europa-League-Duell zwischen dem FC Getafe und Inter Mailand (19. März) wird aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Das gab der spanische Gesundheitsminister Salvador Illa am Dienstag bekannt.



Da die Ausbreitung des Coronavirus in Italien aktuell am höchsten ist, fanden bereits am vergangenen Wochenende nur vier Begegnungen der Serie A statt.

Verschiebung der Olympischen Spiele in 2020 möglich

Japans Olympia-Ministerin hält eine Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio innerhalb dieses Jahres für theoretisch möglich. Im Vertrag zu Ausrichtung der Spiele stehe geschrieben, dass das Internationale Olympische Komitee (IOC) nur im Falle, dass die Spiele nicht innerhalb des Jahres 2020 abgehalten werden, das Recht habe, die Spiele abzusagen. Das sagte Seiko Hashimoto auf eine Frage im Haushaltsausschuss des nationalen Parlaments. „Das kann man so interpretieren, dass man die Spiele verschieben kann, sofern die Spiele innerhalb des Jahres 2020 stattfinden“, erklärte die Olympia-Ministerin dem japanischen Fernsehsender NHK zufolge.

Das IOC wie auch die japanischen Organisatoren haben immer wieder bekräftigt, dass man trotz des Coronavirus-Ausbruchs an den Spielen in Tokio wie geplant festhält. „Das IOC setzt sich weiterhin voll und ganz für den Erfolg der Olympischen Spiele ein“, sagte IOC-Präsident Thomas Bach am Dienstag nach einer Exekutivsitzung. Seit Mitte Februar sei eine Task Force, bestehend aus IOC, Organisationskomitee, der Stadt Tokio, der japanischen Regierung und teilweise auch der Weltgesundheitsorganisation im Einsatz. „Es sei eine konstruktive Art der Kooperation, sagte Bach und fügte hinzu: „Wir bleiben sehr zuversichtlich.“ Auf eine Verschiebung oder gar Absage der Sommerspiele ging der 66-Jährige nicht ein.

Die Sommerspiele in Tokio sollen nach bisheriger Planung am 24. Juli eröffnet werden. Japan zählt bisher ein Dutzend Todesfälle in Verbindung mit dem Virus. Die meisten Sportveranstaltungen sowie vorolympischen Wettkämpfe wurden in dem Land bereits abgesagt, um eine Ausbreitung des zu verhindern. Bach ermutigte alle Athleten, „die Vorbereitung auf die Spiele fortzusetzen – mit voller Zuversicht und Vollgas.“

Borussia Dortmund sagt Asien-Reise ab

Der Bundesligist Borussia Dortmund hat seine für die Sommervorbereitung geplante Asien-Reise abgesagt. „Das tut uns sehr leid, weil wir wissen, wie sehr sich die Menschen vor Ort wünschen, dass wir ihnen wieder nahe sind“, sagte BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer (51) gegenüber der Sport Bild. Ob das Team um Trainer Lucien Favre stattdessen wie schon in den vergangenen beiden Jahren einen Trip in die USA planen, ließ Cramer offen und spricht von mehreren Angeboten: „Entscheiden wir uns für eine Reise, muss sie zu 100 Prozent verantwortbar und ohne Risiko für alle Beteiligten sein.“

Laut Cramer gehe die Borussia absolut gewissenhaft und verantwortungsbewusst mit der Bedrohung durch das Coronavirus um: „Wir ergreifen sämtliche Schutzmaßnahmen, die nötig sind. Die Sicherheit der Mannschaft und aller Mitarbeiter des BVB hat immer oberste Priorität.“ So sind die Stars der Dortmunder zum Beispiel auch angehalten, keine Autogramme zu geben oder Fotos mit Fans zu schießen.

Zweifel an Formel-1-Rennen in Vietnam

An der Austragung des Formel-1-Rennens von Vietnam gibt es weiter Zweifel. Die Regierung des asiatischen Landes hat die Einreisebestimmungen für italienische Staatsbürger weiter verschärft. Seit Montag müssen Italiener genau wie Südkoreaner bei der Einreise ein Visum vorweisen. Dies verkündete Vize-Premierminister Vu Duc Dam. Nach China ist Südkorea von dem neuartigen Coronavirus am stärksten betroffen, in Europa ist es nach wie vor Italien.

Die Rennställe Ferrari und Alpha Tauri habe beide in Italien ihren Sitz, zudem beliefert die Scuderia die Teams Haas und Alfa Romeo mit Motoren. In Pirelli hat die Formel 1 noch einen italienischen Reifenhersteller.

Vietnam hatte bereits in der vergangenen Woche Einreisebestimmungen für Menschen aus China, Südkorea, Italien und dem Iran verschärft. Sie müssen Erklärungen zu ihrem Gesundheitszustand abgeben und eine 14-tägige Quarantäne vorweisen. Die Premiere des Vietnam-Rennens ist für den 5. April geplant. Der Grand Prix von China zwei Wochen später wurde bereits verschoben.

Italienischer Ligaverband sagt Derby d'Italia ab

Das Top-Spiel in der Serie A zwischen Juventus Turin und Inter Mailand wurde nun abgesagt. Der italienische Ligaverband verlegte die Partie von Sonntagabend (21 Uhr) auf den 13. Mai. In weiten Teilen Norditaliens ist das Coronavirus ausgebrochen und die Behörden reagierten mit zahlreichen Sicherheitsmaßnahmen.



So hätte das Spitzenspiel ohnehin schon ohne Zuschauer stattfinden sollen. Neben dem Derby d'Italia sind auch vier weitere Spiele der Serie A abgesagt. Weil am 13. Mai eigentlich auch das Pokalfinale stattgefunden hätte, soll dieses nun eine Woche später angesetzt werden.

FIFA-Boss Gianni Infantino hält Absage der März-Länderspiele für möglich

FIFA-Präsident Gianni Infantino (49) hält eine Absage der kommenden Fußball-Länderspiele im März aufgrund des Coronavirus nicht für undenkbar. „Ich würde im Moment nichts ausschließen“, sagte der Chef des Fußball-Weltverbandes laut der Nachrichtenagentur AP am Freitagabend in Holywood in Nordirland. „Ich hoffe, wir müssen nicht in diese Richtung gehen. (...) Wir dürfen das nicht unterschätzen und sagen, es ist nichts. Aber wir dürfen auch nicht überreagieren und in Panik geraten. Wir müssen uns an die Anweisungen der Behörden halten.“

Die deutsche Nationalmannschaft spielt im Rahmen der Vorbereitung auf die EM 2020 am 26. März in Madrid gegen Spanien und fünf Tage später in Nürnberg gegen Italien. Stand jetzt stehen diese Spiele auch nach dem Ausbruch von Sars-CoV-2 in Deutschland nicht zur Diskussion.

Spiele ohne Zuschauer, wie derzeit im italienischen Fußball als Vorsichtsmaßnahme praktiziert, sind für Infantino nur eine kurzfristige Lösung. „Man kann sich nicht vorstellen, dass ein Wettbewerb über mehrere Monate mit mehreren Spielen hinter verschlossenen Türen ausgetragen wird.“

FC Bayern München verbietet Spielern Autogramme und Fotos

Wie der deutsche Spitzenklub FC Bayern auf seiner Homepage bekannt gab, steht die medizinische Abteilung des Vereins permanent im Austausch mit dem Robert-Koch-Institut über die aktuelle Entwicklung. Basierend auf dessen Empfehlungen hat der Verein „den Spielern des FC Bayern empfohlen, bis auf Weiteres keine Autogramme mehr zu schreiben und auch nicht für Fotos oder Selfies mit den Fans zur Verfügung zu stehen.“ Fleißige Autogrammjäger müssen sich also vorerst in Geduld üben.

Fußball-Verband Mittelrhein: Keine Shakehands auf den Plätzen der Region?

Der Fußball-Verband Mittelrhein stellt den Mannschaften und Schiedsrichtern an diesem Wochenende frei, ob diese vor und nach dem Spiel Shakehands durchführen. Alle Beteiligten könnten diese auf eigene Verantwortung durchführen. Das gab FVM-Rechtsreferent Dominik Jolk in einer E-Mail an alle Vereine bekannt.

Coronavirus: Schweiz sagt alle Spiele der 1. und 2. Liga ab

Im Zuge der Coronavirus-Epidemie sind in der Schweiz alle für dieses Wochenende angesetzten Spiele der 1. und 2. Liga abgesagt worden. Die Swiss Football League (SFL) reagierte damit auf eine Anordnung des Bundesrates, wonach in der Schweiz ab sofort alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 teilnehmenden Personen bis mindestens zum 15. März verboten werden.

Über den weiteren Verlauf der Meisterschaft werde in „enger Absprache mit den Behörden und den Klubs in der kommenden Woche“ informiert, teilte die SFL mit. Aufgrund des hohen Termindrucks und um die Meisterschaft „in einem regulären Rahmen weiterführen zu können“, werden Geisterspiele nicht ausgeschlossen.

DFB-Arzt Meyer: Geisterspiele in Deutschland eine Option

Fußballspiele vor leeren Rängen wegen des neuartigen Coronavirus wie in Italien sind aus Sicht von Nationalmannschaftsarzt Tim Meyer auch in Deutschland eine infrage kommende Überlegung. In einem Interview auf der DFB-Homepage betonte Meyer am Donnerstag aber auch, dass der Fußball nicht isoliert entscheiden solle. „Entscheidungen über flächendeckende Maßnahmen wie einen Zuschauerausschluss im Profifußball oder Spielabsagen in den Kreisligen müssen die Gesundheitsbehörden treffen“, sagte Meyer, der auch Vorsitzender der Medizinischen Kommission des Deutschen Fußball-Bundes ist.

Er rief dazu auf, dass sich der Fußball wappnet und vorbereitet, damit von der Spitze bis an die Basis eventuelle Maßnahmen schnell und kompetent umgesetzt werden können. „Der DFB kann in seinem Zuständigkeitsbereich dafür sorgen, dass keine unnötigen Risiken eingegangen werden“, betonte Meyer.

So habe der Verband am Donnerstagmorgen die Länderspielreise der U20-Juniorinnen nach Japan abgesagt. Auch eine für diese Tage geplante Inspektionsreise von U21-Trainer Stefan Kuntz nach Tokio werde es nicht geben. Das Kuntz-Team ist als EM-Zweiter für Olympia qualifiziert.

Japanische J-League sagt alle Spiele bis 15. März ab

Die erste japanische Fußball-Liga J-League hat wegen der Ausbreitung des Coronavirus am Dienstag alle Spiele bis einschließlich 15. März abgesagt. Wann die Begegnungen nachgeholt werden, soll zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden. Zuvor hatte sich die Liga entschlossen, die für Mittwoch geplanten sieben Spiele des japanischen Pokalwettbewerbs zu verschieben.

Die Liga reagierte damit auf Einschätzung von Experten, die die kommenden ein bis zwei Wochen für entscheidend halten, „um die weitere Ausbreitung des neuen Coronavirus zu verhindern“, teilte die Liga mit.

In Südkorea finden die beiden kommenden Partien der AFC Champions League unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Dies betrifft sowohl das Spiel zwischen dem FC Seoul und Chiangrai United (Thailand) als auch die Begegnung zwischen Ulsan gegen Perth Glory (Australien).

In dem Land sind bislang knapp 900 Menschen mit dem neuen Virus COVID-19 infiziert. Bereits am Montag hatte die K-League den Saisonstart wegen der Ansteckungsgefahr verlegt.

Coronavirus: Serie A-Spiele ohne Zuschauer

Auch Italiens Fußball leidet jetzt unter dem Virus: Vier Ligaspiele mussten abgesagt werden, weitere Spiele müssen ohne Zuschauer auskommen.

Die meisten Infizierten leben in der Lombardei. Die Hauptstadt der Region ist Mailand. Das Ligaspiel der Nerazzurri gegen Sampdoria Genua musste bereits abgesagt werden. Damit nicht noch mehr Partien verlegt werden müssen, bat der italienische Fußballverband darum, Begegnungen ohne Zuschauer austragen zu dürfen. Darunter fällt auch das am Donnerstag stattfindende Europa League-Spiel zwischen Inter Mailand und Ludogorez Rasgrad.

Diesem Antrag kam der italienische Sportminister Vincenzo Spadafora nun nach. Welche Liga-Partien von der Maßnahme am kommenden Wochenende betroffen sind, sagte der Minister zunächst nicht.

Sorge um Rad-Klassiker Mailand-Sanremo

Nicht nur die Fußballer, auch die Radsportler leiden unter den Auswirkungen der Lungenkrankheit. Das 291 Kilometer lange Tagesrennen Mailand-Sanremo führt durch die betroffenen Regionen. Es ist noch nicht sicher, ob das Rennen am 21. März stattfinden kann. „Wir sind alle besorgt darüber, was passiert. Gleichzeitig hoffen wir, dass sich die Situation mit der Zeit verbessert und die Anzahl der Fälle nicht zunimmt“, äußerte sich der Veranstalter Mauro Vegni. Eine Streckenverlegung kommt für den Veranstalter nicht in Frage: „Es würde keinen Sinn machen, drei Viertel der Route abzuschneiden.“

Coronavirus: Was wird aus DTM-Termin in Monza?

Auch die DTM-Piloten könnten durch das Coronavirus Einschränkungen erfahren. Der vom 16. bis 18. März angesetzte Test in Monza könnte abgesagt werden, liegt Monza doch mitten in der betroffenen Region Lombardei. In der Formel 1 sorgte das Coronavirus schon für eine Verschiebung des China-Rennens, folgt bald die DTM diesem Vorbild?

