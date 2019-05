Köln -

Ob im Sommer die Sonne endlich dazu einlädt, ins kühle Nass zu springen oder ein Besuch im Erlebnisbad ansteht – für Kinder ist der Badespaß immer etwas ganz Besonderes. Dafür ist es jedoch sehr von Vorteil, früh das Schwimmen zu erlernen, denn je besser und eher Ihr Kind das kann, umso sicherer kann es sich im und am Wasser aufhalten. Und Sie können ebenfalls entspannter das Baden genießen. Solange die Schwimmfähigkeiten noch nicht ausgereift sind, bieten sich die unterschiedlichsten Arten von Schwimmhilfen an, um Ihr Kind gefahrlos an das Wasser zu gewöhnen und das Schwimmen lernen im Anfangsstadium zu unterstützen.

Bei der Vielzahl an unterschiedlichen Schwimmhilfen haben wir eine Einteilung gemäß der Tauglichkeit für Alter bzw. Gewicht vorgenommen. Dabei können die Übergänge jedoch auch fließend sein:



Baby-Schwimmhilfen

Schwimmhilfen für Kleinkinder und Babys ab einem Jahr

Kleinkinder bis 30 kg

Welche Schwimmhilfe genau die richtige ist, entscheiden Größe, Gewicht und bisherige Schwimmfähigkeiten des Kindes. Auch die persönlichen Vorlieben des kleinen Schwimmschülers können dabei, abgesehen von schicken Farben oder lustigen Designs, durchaus variieren. Hat ihr Kind die Arme und Beine gern frei oder ist es ihm lieber, wenn die Schwimmhilfe Schultern und Kopf aus dem Wasser hält? Oder drücken bestimmte Schwimmhilfen an den Armen? Möglichkeiten gibt es viele: Schwimmwesten, Schwimmflügel, Schwimmgürtel oder Schwimmsitze eignen sich für verschiedene Altersklassen und bieten sich je nach Schwimmfähigkeiten des Kindes mehr oder weniger als geeignete Schwimmhilfe an. Neben Auftrieb im Wasser, der die Schwimmschüler an der Oberfläche hält, nehmen Schwimmhilfen vor allem die Angst vor Wassertiefen, die die Körpergröße bei Kleinkindern und Babys überschreiten. Wer also im tieferen Wasser noch nicht selbst stehen kann, wird sich mit einer Schwimmhilfe jeglicher Art schon deutlich gelassener und mit mehr Freude in die Fluten stürzen.

Seien Sie sich bitte trotzdem immer bewusst, dass es sich bei Schwimmhilfen nicht um Produkte handelt, die vor dem Ertrinken schützen oder als lebensrettende Maßnahmen gedacht sind. In unserer Liste werden Artikelempfehlungen aufgeführt, die lediglich das Schwimmen lernen unterstützen sollen. Für noch mehr Sicherheit achten Sie darauf, ob ein Schwimmhilfe-Produkt die TÜV-Zertifizierung EN 13138 besitzt. Ein zusätzliches GS-Zeichen deutet auf die Verwendung von schadstoffgeprüften und hautverträglichen Materialien hin.







Baby Schwimmhilfen – Badespaß für die Kleinsten





Diese Art der Schwimmhilfe, z.B. ein Schwimmsitz, ist vor allem für die relativ gefahrlose und trotzdem spaßige Gewöhnung an das Wasser gedacht. Das Schwimmen zu erlernen ist damit jedoch nicht möglich, denn die Arm- und Beinfreiheit für die nötigen Schwimmbewegungen sowie die Horizontallage im Wasser sind damit nicht gewährleistet. Das Paddeln mit den Beinen ist für Babys und Kleinkinder aber zumindest eine erste Möglichkeit, sich an das nasse Element zu gewöhnen und sich darin fortzubewegen. Viele Modelle sorgen dabei außerdem mit witzigen Designs für viel Spaß im Wasser. Das Hauptaugenmerk sollte jedoch trotz toller Optik immer auf Funktionalität und Sicherheit der Schwimmhilfe fürs Baby liegen. Gerade Kleinkinder und Babys sollten trotz angelegter Schwimmhilfe auf keinen Fall aus den Augen gelassen werden, wenn sie sich am oder im Wasser aufhalten. Bei sogenannten Schwimmsitzen warnt der DLRG außerdem davor, dass diese durch starke Wellenbewegung kippen könnten und ein selbständiges Aufrichten dann nicht möglich wäre. Deshalb gilt immer, egal wie sicher die Schwimmhilfe auch wirken mag, diese möglichst in flachen, ruhigen Gewässern (z.B. im Kinderbecken im Frei- oder Hallenbad) und niemals ohne ständige Aufsicht zu verwenden.







Schwimmsitz Swim Safe von Bestway

Der Schwimmsitz Swimsafe von Bestway. (Bild: Amazon)

Gut sichtbar in Quietschgelb können Babys ab einem halben Jahr mit dem Schwimmsitz Swim Safe die Gewässer dieser Welt erkunden. Die drei ringförmig angeordneten Luftkammern der ca. 70 cm breiten Schwimmhilfe reduzieren eine Kippgefahr im Wasser. Im Sitz im Windelstil findet das Baby perfekten Halt. Besonders kleine „Schwimmer“ werden zwar relativ weit in den Ring einsinken, doch so liegt der Schwerpunkt weiter unten, was wiederum ein Umkippen weniger wahrscheinlich macht. Die Hülle aus strapazierfähigem Vinyl ist mit Nähten ohne scharfe Kanten verarbeitet, so kann sich die zarte Babyhaut am Bestway Schwimmring nicht wundscheuern.

Ab 9,05€













Baby-Schwimmring mit Gurten inklusive Pumpe

Baby-Schwimmring von Infreecs. (Bild: Amazon)

Sicherer Halt im Wasser: Der Baby-Schwimmring von Infreecs ist eine gute Möglichkeit, das Kind zuverlässig mit seiner Schwimmhilfe zu verbinden. Die integrierten Sicherheitsgurte umspannen die Schultern und den Bauch, sodass ein versehentliches Herausgleiten unwahrscheinlich ist. Der Ring ist dabei so geformt, dass ihr Kind, ähnlich der gewohnten Schwimmhaltung, auf dem Bauch liegt. Aussparungen an den Ellenbogen ermöglichen erste Schwimmbewegungen. Der vordere Teil der Schwimmhilfe ist zudem erhöht, sodass der Kopf des jungen Schwimmschülers zusätzlich gestützt wird und aus dem Wasser ragt. Und auch für Sie als Eltern gibt es eine gute Nachricht: Eine mitgelieferte Pumpe ersetzt das lästige Aufblasen mit dem Mund. So gehören Atemnot und Schwindelgefühl in der knallig heißen Freibad-Sonne schon bald der Vergangenheit an. Der Schwimmring für ihr Baby ist übrigens in zwei Größen verfügbar: In S, geeignet von 3 – 12 Monaten und für ein Körpergewicht von 5 – 11 kg oder in Größe L, passend für Kinder im Alter von 6 Monaten bis 3 Jahren, die zwischen 8 und 18 kg auf die Waage bringen.

Ab 22,99€















Schaurig-süß: Baby-Schwimmring im Hai-Design von Weokeey

Baby-Schwimmring im Hai-Design von Weokeey. (Bild: Amazon)

Mit dieser Hai-Attrappe wird ihr kleiner Schützling zum niedlichsten Horror für alle anderen Badegäste und damit garantiert einen Riesenspaß im Wasser haben. Der Kopf des Raubfisches dient dabei gleichzeitig als Dach und Sonnenschutz, um die empfindliche Haut Ihres Kindes beim Plantschen im Freien vor der Sonneneinstrahlung zu schützen. Bei Bedarf kann dieser jedoch auch abgenommen werden. Die Seiten- und Schwanzflossen bieten beim Spielen im Wasser zusätzliche Stabilität und erschweren ein Umkippen der Schwimmhilfe beim allzu ausgelassenen Badespaß. Für Halt sorgen zwei Griffe am Rand des Schwimmrings, sollte der Seegang einmal etwas heftiger werden. Empfohlen wird dieser schrecklich süße Hingucker für Kinder im Alter von 9 – 36 Monaten.

Ab 21,69€













Kunterbuntes Kinderboot von Joylink

Spaßiges Kinderboot von Joylink. (Bild: Amazon)

"Aus dem Weg, hier komme ich!" Die farbenfrohe, als Boot designte Schwimmhilfe für Kleinkinder zwischen 6 Monaten und 3 Jahren verfügt nicht nur über ein schickes und darüber hinaus nützliches Sonnendach, sondern sogar über ein Lenkrad. Die Funktion dieses Accessoires beschränkt sich zwar aufs Drehen und das coole Aussehen, aber dafür bringt es gehörig viel Spaß und Schnellboot-Feeling. Und wenn einige Badegäste mal wieder im Weg sind, dann können sie ganz einfach per Hupe dazu aufgefordert werden, sich schnell aus dem Staub zu machen. Zusätzlich sind zwei Griffe am Rumpf des Schwimmrings installiert, falls es wirklich mal notwendig wird, sich richtig festzuhalten. Volle Fahrt voraus!

Ab 16,99€





Cherek´s Kraulquappen – Schwimmflügel für Anfänger

Kraulquappen von Cherek's. (Bild: Amazon)

Die Schwimmhilfen mit dem witzig gewählten Namen 'Kraulquappen' sind nicht ausschließlich mit Luft gefüllt, sondern zusätzlich mit einem Schaumstoffring verstärkt. Das bewirkt, dass sie auch bei entweichender Luft weiterhin an der Wasseroberfläche bleiben. Durch die zentral in der Mitte befindlichen Öffnung für den Arm bieten die Schwimmflügel in jeder Lage den gleichen Auftrieb und halten Kopf und Schultern zuverlässig über der Wasseroberfläche. Empfohlen werden sie vom Hersteller für Kleinkinder und Babys ab ca. 8 Monaten bis zu 8 Jahren und 30 kg Körpergewicht. Zum Abdichten möglicher Schäden an der Außenhaut ist dem Set eine Tube Schnellkleber beigelegt. Da die Kraulquappen für Schwimmflügel nicht ganz billig sind, sollten Sie im Vorfeld überlegen, wie häufig und intensiv Sie die Schwimmhilfen nutzen wollen oder auch nach gleichwertigen Produkten Ausschau halten.

Ab 29,80€













Die Schwimmhilfe für ihr Baby ab einem Alter von einem Jahr





Obwohl eine frühe Gewöhnung an das Wasser für Ihr Kind sicherlich von Vorteil ist, ist eine Schwimmhilfe für Babys unverzichtbar, solange sie sich noch nicht sicher aus eigener Kraft an der Wasseroberfläche halten können. Aber nicht jede Schwimmhilfe ist für jedes Alter gleichermaßen geeignet, sondern sollte von Ihnen erst ab einem gewissen Mindestalter oder –gewicht Ihres Kindes verwendet werden. Mehr dazu finden sie auch in den Herstellerangaben zu jedem Produkt.







Die Flipper Swimsafe - Schwimmhilfe

Die Flipper Swimsafe Schwimmflügel. (Bild: Amazon)

Schwimmen so wie der gleichnamige, abenteuerlustige Meeresbewohner können Kleinkinder ab 12 Monaten und 11 kg Körpergewicht schon jetzt mit den Flipper Swimsafe Schwimmflügeln. Für zusätzlichen Auftrieb und Sicherheit sorgt neben den luftgefüllten Behältern ein unzerbrechlicher PE-Schaumkern, der die Schwimmflügel selbst bei wenig enthaltener Luft an der Wasseroberfläche hält. Eine Anschaffung kann sich trotz des im Vergleich zu anderen Schwimmflügel-Modellen etwas höheren Preises lohnen, da sie für Kinder bis zu 6 Jahren und einem Gewicht von 30 kg geeignet sind und somit über einen langen Zeitraum zum Einsatz kommen können. Der kleine Träger der Flipper Swimsafe Schwimmflügel sollte jedoch mindestens einen Armumfang 13,5 cm haben, so dass die Schwimmhilfen ordentlich sitzen und die Anti-Rutsch-Folie im Armlochbereich optimal wirken kann. Am besten füllen Sie die Schwimmhilfe erst dann komplett mit Luft, wenn sie bereits auf dem Arm ihres Kindes sitzt, da sie so um einiges leichter anzulegen ist.

Ab 21,94€













Auftrieb ganz ohne Luft: Schwimmscheiben von Delphin

Die Schwimmscheiben von Delphin schwimmen auch ohne Luft. (Bild: Amazon)

Keine Lust auf das lästige Aufblasen der Schwimmhilfe? Diesen Modellen geht die Luft garantiert nie aus, denn, um zu funktionieren, benötigen sie gar keine. Die Schwimmscheiben sind aus Schaumstoff gefertigt und daher selbständig schwimmfähig. Besonders interessant für den Lerneffekt bei Ihrem Kind: Jede Seite besteht aus bis zu drei miteinander verbundenen Einzelscheiben, die abnehmbar sind und daher an die Fähigkeiten des Kindes angepasst werden können. Je besser es bereits selbst schwimmen kann, umso weniger Scheiben werden benötigt. So kann Ihr kleiner Schwimmschüler seinen Fortschritt direkt sehen und sich darauf freuen, wenn wieder eine Scheibe entfernt wird. Eine Schwimmhilfe, die sozusagen mitwächst. Bis zu einem Armumfang von 16 cm sind die Schwimmscheiben verwendbar, also für mehrere Alters- und Gewichtsklassen geeignet.

Ab 25,56€













Die Schwimmhilfe für Ihr Kleinkind

Hat Ihr Kind bereits erste „Gehversuche“ im Wasser hinter sich oder ist schon auf dem besten Weg zum Seepferdchen-Abzeichen? Dann sind auch fortgeschrittene Schwimmhilfen möglich. Bitte achten Sie immer gezielt auf die Alters- und Gewichtsangaben der einzelnen Hersteller, um so geeignete Schwimmhilfen für Ihr Kind auszuwählen und mögliche Fehlgriffe zu vermeiden.







Das Schlori-Schwimmkissen

Schwimmkissen von Schlori. (Bild: Amazon)

Im Gegensatz zu an den Armen befestigten Schwimmhilfen wie Schwimmflügel oder Schwimmscheiben schränkt das Schlori Schwimmkissen die Freiheit der Schwimmbewegungen ihres Kindes nicht ein, da das Verbindungsstück der Schwimmkissen am Rumpf Ihres Kindes anliegt. Dafür wird jedoch der Kopf nicht unterstützend über dem Wasser gehalten, so dass die richtige Schwimmhaltung und Körperspannung vom Kind selbst eingenommen werden muss. Positiv hervorzuheben ist auf jeden Fall die Verträglichkeit für die Umwelt: Das Schlori Schwimmkissen ist nicht aus Plastik, sondern aus reiner Baumwolle gefertigt. Empfehlenswert für Kinder ab 3 Jahren, bzw. für Schwimmanfänger mit einem Körpergewicht zwischen 11 und 60 kg. So kann es auch für etwas größere Wasser-Neulinge zum Einsatz kommen. Trotz der schwimmunterstützenden Eigenschaften des Schlori Schwimmkissens sollte es bei kleinen Kindern nur unter Aufsicht und in flachen Wasserbecken oder Gewässern verwendet werden.

Ab 18,08€













Die Puddle Jumper – Innovative Schwimmflügel von Sevylor

Die Puddle Jumper Schwimmflügel von Sevylor. (Bild: Amazon)

Mit den Puddle Jumper Schwimmflügeln von Sevylor hat Ihr Kind nicht nur eine angenehme Schwimmhilfe, die Schultern und Kopf über dem Wasser hält, sondern auch viele verschiedene bunte Designs, aus denen es wählen kann. Die Kombination aus Schwimmflügeln und Brust-Element sorgt für Auftrieb für Arme und Kopf. Ein justierbarer Gurt mit Sicherheitsverschluss am Rücken hält die Puddle Jumper Schwimmhilfe fest am Körper und kann von Ihrem Kind auch nicht selbständig geöffnet werden. Wer sofort ins kühle Wasser losstarten möchte, wird sich freuen: Die Puddle Jumper sind sofort einsatzbereit, da sie kein Aufpumpen erfordern. Im Inneren der aus gewebtem Polyester gefertigten Hülle befinden sich selbstschwimmende Schaumstoffplatten. Geeignet für Kinder von 2 - 6 Jahren bzw. einem Gewicht von 15 - 30 kg.

Ab 19,99€













Schwimmflügel von Beco

Schwimmflügel von Beco. (Bild: Amazon)

Zweckmäßig und ohne viel Drumherum, dafür in auffälliger Signalfarbe und zu einem unschlagbaren Preis, kommen die Schwimmflügel von Beco daher. Sie eignen sich für Kinder mit einem Gewicht zwischen 15 und 30 kg. Trotz des günstigen Preises verfügt die Schwimmhilfe über ein sicherheitsrelevantes Doppelkammersystem. Falls also aus einer der Kammern Luft entweichen sollte, liefert sie trotzdem noch immer unterstützenden Auftrieb, da die zweite Kammer davon nicht betroffen ist.

Ab 6,99€













Variabler Helfer: Der PI-PE Schwimmgürtel

Variabler Schwimmgürtel von PI-PE. (Bild: Amazon)

Diese Schwimmhilfe wird, wie es der Name bereits vermuten lässt, als Gürtel um den Bauch getragen. Dadurch schränkt sie die Bewegungen von Armen und Beinen beim Schwimmenlernen nicht ein und begünstigt die Körperlage in der Waagerechten, was einer natürlichen Schwimmhaltung näher kommt und für das Üben gut geeignet ist. Dafür werden Schulter und Kopf von ihr nicht automatisch über der Wasseroberfläche gehalten, sodass erste Erfahrungen im Wasser von Vorteil sind. Für zusätzliche Motivation beim Lernen sorgen die fünf Schwimmkörper, die Sie einzeln vom Gürtel abnehmen können. Bei guten Fortschritten freut sich ihr Kind, wenn Sie einen nach dem anderen entfernen und es sich auch aus eigener Kraft an der Oberfläche halten kann. Empfohlen ist der PI-PE Schwimmgürtel für kleine Schwimmschüler zwischen 15 und 30 kg, die Gurtlänge beträgt maximal 33 cm.

Ab 17,95€













Ein Hingucker: Schwimmflügel im Einhorn-Design

Schwimmflügel im Einhorn-Design von Vanvalk. (Bild: Amazon)

Ja zugegeben, Einhörner durften in dieser Liste nicht fehlen und im ersten Moment sehen diese extravaganten Schwimmflügel alles andere als zweckmäßig aus. Auf Kinderaugen wirken sie sicherlich verführerisch, aber ob die aufblasbaren Einhörner Ihr Kind beim Schwimmen in irgendeiner Form stören, sollten sie jedoch ausprobieren. Die schicken Schwimmhilfen für Kinder zwischen 3 und 7 Jahren, bzw. 15 und 30 kg Körpergewicht, erfüllen aber trotz ihres Design-Schwerpunktes auch sicherheitsrelevante Kriterien: Jeder Schwimmflügel verfügt über zwei separat aufblasbare Kammern.

Ab 10,99€









Flipper Swimsafe Aquasocken – Rutschfest am Beckenrand

Die Rutschgefahr verringern mit Swimsafe Aquasocken von Flipper. (Bild: Amazon)

Keine Schwimmhilfe im eigentlichen Sinn, aber wer schon jemals in einem Hallenbad zu Besuch war, der weiß, wie glatt die nassen Bodenfliesen sein können. Wenn es dann beim Spielen und Toben am Beckenrand hektisch zugeht und die kleinen Schwimmlehrlinge umherrennen, kann es schnell zu einem ungewollten Ausrutscher kommen. Im günstigsten Fall kommt ihr Kind dabei nur mit einem Schrecken davon. Aber harte Beckenränder können auch schnell zu Beulen, blauen Flecken oder gar Schlimmerem führen. Dieses Risiko kann mit den Flipper Swimsafe Aquasocken mit ihrer Anti-Rutsch-Sohle gesenkt werden. Vorsicht ist auf den rutschigen Fliesen aber dennoch geboten.

Ab 8,99€













Schwimmhilfen unterstützen das Schwimmenlernen und halten sowohl Babys als auch kleine Kinder beim Schwimmunterricht an der Wasseroberfläche. Sie nehmen dabei die Angst vor dem Wasser und ermöglichen es, sich zunächst auf die korrekten Schwimmtechniken und Schwimmbewegungen während der Anfangsphase zu konzentrieren. Sie sind jedoch keinesfalls eine Garantie für hundertprozentige Sicherheit: Nichtschwimmer und kleine Kinder, die noch nicht sicher im Wasser unterwegs sind, sollten trotz angelegter Schwimmhilfen jederzeit beaufsichtigt werden.





