Die neue Pokémon Spiele sind da! : Pokémon Schwert und Schild gibt es jetzt zu kaufen!

Endlich ist es wieder soweit. Das brandneue Pokémon-Abenteuer ist heute für Nintendo Switch erschienen. Die beiden Editionen, Pokémon Schwert und Schild, sind damit sowohl online als auch im Handel erhältlich.

Na, wen juckt es schon in den Fingern? Fans können wieder Pokébälle werfen und neue Regionen in der Pokémon-Welt entdecken.

Dabei ist das Ziel ganz klar: Der beste Pokémon-Trainer aller Zeiten werden.

Echte Pokémon-Fans wissen schon, welche Edition sie sich bestellen. Über Amazon lässt sich bequem sowohl die Edition Schwert als auch Schild bestellen. Preislich liegen beide Spiele bei je 49,99 €.







Unterschied zwischen Pokémon Schwert und Pokémon Schild

Wie bei den Vorgängern gibt es auch zwischen den beiden Pokémon-Editionen Schwert und Schild Unterschiede. Damit sich Pokémon-Fans besser entscheiden können, werden kurz die wesentlichen Unterschiede erläutert.

Schwert und Schild bieten mit Zacian und Zamazenta editionsspezifische legendäre Pokémon, welche je nur in der ein oder anderen Version gefangen werden können. Ersteres kann nur in Schwert gefangen werden, das zweite nur in Schild. Dementsprechend unterscheiden sich auch die Verpackungen der beiden Editionen optisch voneinander.



Zudem gibt es zwei unterschiedliche Arenaleiter: Bea (Kampf-Expertin) erwartet die Spieler in Schwert, Allister (Geist-Experte) in Schild.



Zusätzlich gibt es in beiden Spielen verschiedene Pokémon: In Schwert bekommen Spieler beispielsweise Lauchzelot, in Schild hingegen Galar-Ponita.



Beide Spiele weisen Unterschiede auf.

Hinweis von der Redaktion: Mittlerweile ist das Doppelpack Pokémon Schwert und Schild für Nintendo Switch teurer als ein Einzelspiel. Das Doppelpack kostest 179,95 €.

Limitierte Nintendo Switch Lite in Pokemon-Optik

Warum muss eine Nintendo Switch immer gleich aussehen? Die Limited Edition der Mobil-Konsole bringt Abwechslung. Aktuell bekommen Sie die Pokémon-Variante der Konsole bei Amazon sogar preiswerter als die reguläre Version der Switch Lite.

Farblich hebt sich die Zacian & Zamazenta Edition durch blaue und rote Eingabeelemente auf einem grauen Gehäuse ab. Auf der Rückseite befinden sich zudem Zeichnungen der namensgebenden Pocket Monster.





Unterschiede zwischen Nintendo Switch Lite und Nintendo Switch

Die Switch Lite ist dieses Jahr von Nintendo herausgebracht worden. Sie ist die verkleinerte Version der originalen Switch. Entgegen ihren Namen lässt sie sich nicht „switchen“. Das heißt, sie kann nur mobil und nicht am TV betrieben werden.

Bei Amazon gibt es die Switch Lite in limitierter Pokémon-Edition.

Ansonsten hat sie die gleichen Anschlüsse wie die Switch inklusive microSD-Slot. Auch die Buttons und die anderen Bedienelemente (microSD-Slot, Kopfhöreranschluss, USB-Anschluss, Lautsprecher) sind ähnlich wie bei der Switch angeordnet. Auf der Rückseite der Switch Lite gibt es allerdings keinen Kickstand, um die Konsole aufzustellen. Alle Spiele für die Switch sind sowohl auf der Lite als auch auf der regulären Version spielbar.