Birkenstock-Alternative: Sind diese Sandalen sogar besser?

Jetzt, wo der Sommer endlich da ist, sind Birkenstock-Sandalen wieder überall zu sehen. Ob als Hausschuhe oder für unterwegs: Die Schuhe sind vor allem dank ihres ergonomischen Fußbetts so begehrt. Doch natürlich steht auch der stylische Charme im Vordergrund.

Birkenstock-Sandalen gehören allerdings nicht zu den erschwinglichsten Schuhen auf dem Markt. Im Durchschnitt kosten die Latschen schließlich schnell mal um die 100 Euro. Muss es also wirklich das Original sein? Auch andere Marken – die mitunter weitaus günstiger sind – stellen gemütliche Sandalen dieser Art her. Wir verraten Ihnen, welche Birkenstock-Alternativen gerade im Trend sind.

Sommerlich und stylish: Zehentrenner von Salamander

Die Salamander-Zehentrenner sind die perfekte Alternative zu Birkenstocks. Designtechnisch ähneln sie dem Modell "Gizeh" sehr. Otto Die Salamander-Zehentrenner sind die perfekte Alternative zu Birkenstocks. Designtechnisch ähneln sie dem Modell „Gizeh“ sehr.

Diese Sandalen sind den Birkenstocks wirklich sehr authentisch nachempfunden. Das wundert uns nicht: Die Marke Salamander setzt bei Ihren Schuhen ebenfalls auf Materialien wie Kork und Leder.

Zum Design: Die Birkenstock-Alternative im Zehentrenner-Look tritt in zwölf Farben auf. Wer Fan eher neutralerer Farben ist, greift zu dem dunkelbraunen Modell. Haben Sie allerdings Lust auf einen ausgefalleneren Look, sind knallige Metallic-Farben wie für Sie gemacht.

Das Fußbett ist – wie bei den Birkenstocks – sehr ergonomisch gestaltet. Durch die komfortable Sohle wirken die Sandalen zudem abfedernd und schonen somit Ihre Gelenke.

Das Design erinnert optisch zwar an die Birkenstocks, der Preis unterscheidet sich aber deutlich. Während das Original im Schnitt 100 Euro kostet, gehen diese Salamander-Zehentrenner für nur knapp 55 Euro über die Ladentheke.

Design: Zehentrenner

Zehentrenner Material: Leder, Kork

Leder, Kork Preis: 54,95 Euro

Gemütlich und trendy: Pantoletten mit Kork-Innensohle

Eine schicke Alternative zu Birkenstocks: Die Pantoletten mit Kork-Sohle passen zu wirklich fast jedem Outfit. Ebay Eine schicke Alternative zu Birkenstocks: Die Pantoletten mit Kork-Sohle passen zu wirklich fast jedem Outfit.

Pantoletten gehören wahrscheinlich zu den absoluten Birkenstock-Klassikern. Wer seinen Geldbeutel allerdings schonen möchte, wird sich eher über die Pantoletten von eBay freuen. Auch diese Birkenstock-Alternative erinnert sofort an das Original. Der Grund: Viele Materialien sind hier wieder identisch.

Zum Design: Das ergonomische Fußbett der Sandalen wird durch die speziell geformte Sohle gewährleistet. Beim Gehen wird der Druck auf den Füßen großflächig verteilt. Mit weißen Schnallen spiegelt der Schuh den sommerlichen Sandalen-Trend außerdem perfekt wider.

Auch hier gibt es wieder einen großen preislichen Unterschied: Das eBay-Produkt kostet schließlich nur 17,90 Euro. Gegenüber den Birkenstock-Pantoletten sparen Sie also gleich über 80 Euro.

Design: Pantoletten

Pantoletten Material: Kork

Kork Preis: 17,90 Euro

Für den Längere-Beine-Look: Plateau-Sandalen von Esprit

Diese Birkenstoff-Alternative von Esprit setzt auf Fliederfarben, die Trendfarbe des Sommers 2022. Deichmann Diese Birkenstoff-Alternative von Esprit setzt auf die Farbe Flieder, die Trendfarbe des Sommers 2022.

Allein der Gedanke an High Heels tut vielen Frauen schon weh. Aus diesem Grund sollten Sie daher zu wesentlich gemütlicheren Alternativen greifen. Zum Beispiel: zur Plateau-Sandale von Esprit.

Zum Design: Ob mit Hose, Rock oder Kleid: Die Plateau-Sandalen verleihen Ihnen einen jugendlichen Charme – und Ihren Outfits einen coolen Kick. Plus: Die verstellbare Schnalle und das angenehme Fußbett erinnern direkt wieder an das Original.

Obwohl es sich bei Esprit auch um eine angesehene Modemarke handelt, sind die Sandalen im Vergleich zu Birkenstocks wesentlich günstiger. Hier lohnt sich der Kauf dieser Birkenstock-Alternative also definitiv.

Design: Plateau-Sandalen

Plateau-Sandalen Material: EVA, Kork

EVA, Kork Preis: 34,99 Euro

Höhere Preise bedeuten nicht immer bessere Qualität

Klar: Birkenstocks haben die Schuhwelt vollkommen revolutioniert. Allerdings sind auch andere Brands, wie Esprit, qualitativ sehr hochwertig – und kommen meist zu einem erschwinglicheren Preis. Also: Das Original muss seinen Alternativen nicht unbedingt immer überlegen sein.

