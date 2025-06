Vom Hobby zum Chef der Erlebniswelt: Niklas Meyer leitet SANTOS Grills Nord

Grillen ist mehr als nur eine Garmethode – es ist ein Lebensgefühl. In einer Welt, die zunehmend von Digitalisierung und Tempo geprägt ist, entdecken viele Menschen die Freude am ursprünglichen Kochen mit Feuer neu. Niklas Meyer, Geschäftsführer von Santos Grills Nord in Norderstedt, lebt diese Leidenschaft seit frühester Kindheit. Im Interview erzählt er, wie aus dem Hobby eine Berufung wurde, warum Plancha aktuell im Trend liegt – und weshalb bei Santos Grills weit mehr als nur die Wurst auf dem Rost landet.

Hallo Niklas, Du bist Geschäftsführer bei Santos Grills in Norderstedt. Wie ist es dazu gekommen?

Ich hatte schon in der Meyers Mühle in Norderstedt den Grillbereich auf- und immer weiter ausgebaut, weil das Grillen eine große Leidenschaft für mich ist. So war es dann der logische Schritt, dass ich nach dem Einzug von Santos Grills in der Filiale als Geschäftsführer übernehme.



Wann hast Du angefangen, Dich fürs Grillen zu interessieren?

Das ging schon im Kindesalter los. Ich fand das Kokeln am Grill immer total interessant – meine Eltern fanden es dann ratsam, mir dafür doch einen eigenen Rundgrill zu schenken. Als ich dann zu Meyers Mühle kam, war die Grillabteilung für mich der logische Schritt. Und bis heute lässt mich das nicht los.



Was macht Deiner Meinung nach die Faszination Grillen aus?

In einer Welt der Technisierung und Digitalisierung ist das Grillen ein echtes puristisches Erlebnis. Es geht einfach darum, Aromen von Fleisch, Gemüse oder Fisch durch die Hitze des Grills zu entfachen und zu genießen.

Einfach nur die Kohle anzünden und eine Bratwurst grillen war gestern – heute werden ganze Außenküchen angeboten.



Ja, und das macht für mich auch Sinn. So schafft man einen Ort für alle Arbeitsschritte an einem Platz. Und das Beste: Der Grillmeister ist nicht so abgekapselt von der Familie oder den Freunden, die zum Grillen eingeladen sind. Alle sind zusammen draußen im Garten und das ist dann auch geselliger.

Was ist in dieser Saison vor allem angesagt?

Ganz klar: Plancha. Die Lebensmittel werden dabei quasi auf einer riesigen Grillplatte bei einer gleichmäßigen Hitzeverteilung und hoher Temperatur zubereitet. Da kleine Lebensmittel nicht wie sonst durchs Grillrost fallen können, ermöglicht eine Plancha die Zubereitung einer Vielzahl von Speisen, einschließlich Fleisch, Fisch, Gemüse und sogar Desserts.

Benötigt man für die Nutzung eine spezielle Einweisung?

Nein, das nicht, aber bei Santos Grills bieten wir spezielle Kurse an, um sowohl dem Laien als auch dem Grill-Profi Tipps und Tricks an die Hand zu geben. Unser Kursangebot ist insgesamt sehr vielfältig. Eine Wurst einfach auf den Grill zu legen ist natürlich einfach. Aber wir zeigen in Einsteiger-Kursen zum Beispiel, wie man mit vier, fünf einfachen Handgriffen das Grillen noch entspannter und das Ergebnis noch köstlicher machen kann – das ist schnell ein ganz neues Level.

Warum sollte ich einen Kurs bei Santos Grills buchen?

Wir bieten unseren Kundinnen und Kunden ein Komplettpaket. Bei uns können nicht nur die Kurse besucht, sondern vor Ort auch die meisten Modelle verschiedenster Anbieter ausprobiert werden. Bei uns läuft immer irgendein Grill und irgendwas wird immer verkostet. Unser Shop in Norderstedt ist wirklich eine Art Grill-Erlebniswelt.

Santos Grills feiert in diesem Jahr das 20-jährige Bestehen – werden die Kundinnen und Kunden auch beschenkt?

Ja, klar. Wir haben jede Woche neue Aktionen, mit denen es zum Beispiel tolle Rabatte auf Grills oder Zubehör gibt.

Zum Abschluss noch die Frage: Was grillt der Geschäftsführer von Santos Grills Nord am liebsten?

Ich mag es, Burger zu grillen. Es hört sich klassisch an, aber der Fantasie sind da kaum Grenzen gesetzt. Ich probiere mit verschiedenen Zutaten immer wieder gerne neue Kreationen aus.