Rezept: Spareribs – Rippchen vom Gasgrill mit Gelinggarantie

Dass die Amerikaner etwas vom Grillen verstehen, ist allgemein bekannt. Besonders in den Südstaaten ist ein gemeinschaftliches Barbeque für die gesamte Nachbarschaft eine angesehene und beliebte Freizeitbeschäftigung. Während bei uns das herkömmliche Steak und die Bratwurst nach wie vor den Ton am Grill angeben, sind Spare Ribs der möglicherweise beliebteste Vertreter auf dem Grill – beim American Way of Grill. SANTOS Grills empfiehlt für die perfekte Zubereitung übrigens den SANTOS Spareribs Halter.

Zutaten für 4 Personen

2kg Spare Ribs (ca. 4 Baby-Back-Ribs)

1.3l Apfelsaft

80g SANTOS Magic Rub

Zubereitung

Säubert, trocknet und enthäutet die Spareribs, bevor Ihr sie weiter verarbeitest. Dazu nehmt Ihr ein Teelöffelende und fahrt es unter die vorletzte Rippe, um die Silberhaut anzuheben. Jetzt könnt Ihr sie mit einem Küchentuch ergreifen und abstreifen. Gebt die Spare Ribs in eine große Auffangschale und reibt sie mit dem SANTOS Magic Rub ordentlich ein. Verpackt die Schale mit Frischhaltefolie und stellt das ganze für mindestens 12 Stunden kalt. Heizt den Gasgrill auf 140 Grad (Deckelthermometer) auf. Steckt die Ribs in den SANTOS Spareribs Halter und platziert diesen für eine Stunde im indirekten Bereich auf Eurem Grill. Nach ca. 30 Minuten könnt Ihr die Ribs einmal durch tauschen, damit sie von allen Seiten gleichmäßig gegrillt werden. Gebt nun die Spareribs samt Halterung sowie den Apfelsaft in eine große Auffangschale oder Ofenform. Die Spareribs sollten dabei den Apfelsaft nicht berühren. Verschließt die Schale nun mit Alufolie und achtet darauf, dass durch die Halterung keine Löcher in der Alufolie entstehen. Grillt die Ribs in der Schale nun für mindestens 2 Stunden im indirekt Bereich Eures Grills bei einer Deckeltemperatur von 110 Grad. Wenn Ihr mehr als 4 Ribs grillen wollt, verlängert sich die Dämpfphase entsprechend. Wenn das Fleisch sich langsam vom Knochen zurücksieht oder man fast die Knochen rausziehen kann, sind die Spare Ribs fertig und verzehrbereit.

Die richtige Grillmethode: langsam und indirekt zum Erfolg

Damit Eure Spareribs ihre zarte Konsistenz entfalten können, ist die richtige Grillmethode von großer Bedeutung. Setzt auf eine indirekte Hitzequelle und grillt die Rippchen bei niedriger Temperatur über einen längeren Zeitraum. Ideal sind Temperaturen zwischen 110 und 140 Grad Celsius. Dadurch wird das Fleisch langsam gegart und bleibt herrlich zart. Achtet darauf, dass der Grill gut verschlossen ist, um den Rauchgeschmack zu intensivieren.

