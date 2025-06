Pizzaöfen: Ein echter Mehrwert für Zuhause

Jeder, der Pizza liebt, kennt das Dilemma: Zuhause wird der Teig im Backofen meistens entweder zu weich oder zu trocken. Wer sich nach einer goldbraun gebackenen, knusprig-fluffigen Pizza wie vom Steinofen sehnt, landet meist beim Lieblingsitaliener. Doch mit einem professionellen Pizzaofen im Garten ist das nicht mehr nötig!

Mit Temperaturen von bis zu 500 °C schaffen die leistungsstarken Brenner perfekte Bedingungen, um eine Pizza in nur wenigen Minuten herrlich kross zu backen – echtes Bella-Italia-Feeling aus der Outdoor-Küche.

Perfekte Pizza wie beim Italiener – mit einem Pizzaofen von Santos

Dank hochwertiger Materialien und massiver Bauweise wird die Hitze im Pizzaofen gleichmäßig verteilt und hervorragend isoliert. So bekommt die Pizza außen eine schöne Kruste, bleibt innen aber wunderbar luftig. Auch größere Gruppen lassen sich durch die kurze Backzeit problemlos und schnell verköstigen.

Die kompakten Pizzagrills für Garten oder Terrasse überzeugen zudem durch ihre platzsparende Bauweise und einfache Bedienung. Die Temperatur lässt sich über Regler präzise steuern. Klappbare Beine und leichte Transportierbarkeit machen sie auch im Urlaub oder bei Freunden zum perfekten Begleiter. Einige Modelle lassen sich sogar in passenden Tragetaschen mitnehmen – für frische Pizza überall!

Mehr als nur Pizza

Zwar steht Pizza im Fokus, doch ein Pizzaofen bietet noch viel mehr Möglichkeiten. Steaks und Burger gelingen bei hoher Hitze besonders saftig und aromatisch. Der Pizzastein eignet sich auch hervorragend für Flammkuchen, Quiches oder frisches Brot. Da sich die Temperatur flexibel regulieren lässt, könnt Ihr auch Gemüse, Fisch, Fleisch oder Gratins zubereiten – ideal für abwechslungsreiche Menüs aus der Outdoor-Küche.

Große Vielfalt: Pizzaöfen für jeden Bedarf

Bei SANTOS kann man zwischen Gas- und Multi-Brennstoff-Öfen wählen.

Gasbefeuerte Pizzaöfen erreichen innerhalb von nur 15 Minuten Temperaturen bis zu 500 °C. Dank elektrischer Zündung sind sie sofort einsatzbereit. Ohne Asche oder Ruß gestaltet sich auch die Reinigung besonders einfach und schnell. Maximale Flexibilität bieten Multi-Brennstoff-Pizzaöfen. Diese lassen sich je nach Vorliebe mit Gas, Holzkohle oder Holz befeuern. Holz und Kohle sorgen dabei für ein authentisches Aroma und das typische Flammenspiel – echtes Steinofenerlebnis!

Zubehör – das Tüpfelchen auf dem i

Mit dem passenden Zubehör holt man das Beste aus dem Pizzaofen heraus. Speziell abgestimmte Werkzeuge und Hilfsmittel erleichtern nicht nur das Backen, sondern verlängern auch die Lebensdauer des Ofens. Die hochwertigen Pizzasteine von SANTOS bestehen aus Cordierit – einem extrem hitzebeständigen Material, das Hitze optimal speichert und verteilt. Die Reinigung ist unkompliziert: Reste lassen sich ganz einfach abwaschen

Hochwertige Marken und die SANTOS-Eigenmarke

Bei SANTOS finden sich Top-Marken wie Ooni aus Schottland, Gozney aus Großbritannien und Alfa Forni aus Italien – alle bekannt für ihre Qualität und Leidenschaft für original italienische Pizza. Besonders stolz ist das Unternehmen auf seine eigene Pizzaofen-Linie: In zwei praktischen Größen erhältlich, exklusiv online und im Store – mit innovativem Drehteller für gleichmäßiges Backen.

Pizza-Kurse in Hamburg – für Einsteiger und Fortgeschrittene

Wer unsicher ist, welches Modell er nehmen soll oder wer einfach nur seine Backkünste verbessern möchte, kann in der SANTOS Grillschule in Norderstedt an einem der Pizza-Kurse teilnehmen. Hier erfährt man alles rund um Zutaten, Teig, Technik und Zubehör. Nach einer kurzen Theorieeinheit über Mehl und Zutaten geht’s direkt in die Praxis: Schritt für Schritt erfahren die Teilnehmer, wie Pizzateig per Hand oder Maschine hergestellt wird – zum Mitmachen und Nachmachen. Danach werden gemeinsam kreative Pizzavariationen gebacken. Jeder Kursteilnehmer darf am Ende seine eigene Pizza kreieren und mitnehmen.

Tipp: Verschließbare Box mitbringen – Teiglinge und fertige Pizza dürfen mit nach Hause genommen werden.