mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Oldehove

Fast so schief wie der Turm in Pisa: der unvollendete Kirchturm Oldehove in Leeuwarden. Foto: Anke Geffers

paidVier Städtetrips ab Hamburg: Dieser Friesen-Turm ist so schief wie der in Pisa

kommentar icon
arrow down

Nicht nur die großen Metropolen haben viel zu bieten. Kleinere Städte sind häufig ebenso sehenswert. Wir haben lohnenswerte Ziele für Entdecker in allen vier Himmelsrichtungen gefunden – mit ganz besonderen Übernachtungsmöglichkeiten und Sehenswürdigkeiten. Und von Hamburg aus sind sie sowohl mit dem Auto als auch mit der Bahn gut zu erreichen. Hier unsere vier Favoriten für einen Wochenendausflug.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test