Sylt: Touristen können wieder mit der Fähre ab Römö auf die Insel fahren

Gute Nachricht für alle Sylt-Reisenden, die nicht mit dem Autozug fahren wollen. Ab sofort dürfen Urlauber die Deutsch-Dänische Grenze für die An-und Abreise mit der Syltfähre passieren und Dänemark als Transitland nutzen. Voraussetzung ist die Buchungsbestätigung der Syltfähre und der Unterkunft bzw. des Campingplatzes. Die Syltfähre wird ab Mittwoch, den 27. Mai wieder zusätzlich zwei Fähren einsetzen und somit zum anstehenden Pfingst–Wochenende bis zu 30 tägliche Abfahrten anbieten.

Die Syltfähre baut mit der Lockerung der dänischen Behörden die Schiffsanbindung nach Sylt somit deutlich aus: Es werden wieder tägliche, bis zu stündliche Abfahrten nach List auf Sylt angeboten. Somit sind die beiden Fähren „RömöExpress“ und „SyltExpress“ wieder voll im Einsatz. Auch für Kurzentschlossene sind noch genügend Stellplätze frei. Damit die Passagiere auch in Zeiten von Corona sicher mit der Fähre reisen, hat die Reederei für beide Schiffe ein umfangreiches Sicherheits- und Hygienekonzept entwickelt. So können mit angepasster Bestuhlung die Abstände auch im Passagierbereich eingehalten werden. Den Fahrgästen ist es in dieser Zeit aber auch möglich, im Fahrzeug auf dem Wagendeck zu verweilen. Auf beiden Schiffen bietet die Gastronomie Essen und Trinken to-go an.

Die Crew freut sich, dass nach dem Einreise-Verbot jetzt auch wieder Touristen die Sylt-Fähre zwischen Römö und List nutzen dürfen. Römö-Sylt Linie/hfr Foto:

„Wir möchten uns bei allen Beteiligten, aber besonders beim Ministerpräsidenten Daniel Günther und der Landesregierung in Kiel für ihren Einsatz bedanken“, so Geschäftsführer Tim Kunstmann. „Ein weiterer Dank gilt den dänischen Behörden, welche durch die Genehmigung der Transitverkehre zur Syltfähre eine erhebliche Verbesserung bei der An- und Abreise zur Insel Sylt ermöglichen“.

Geplant war der tägliche Einsatz von zwei Fähren bereits für den 30. April. Die Schließung der deutsch-dänischen Grenze am 14. März sowie der Nordseeinseln ab dem 16. März im Zuge der Pandemie haben die Pläne der Syltfähre jedoch vereitelt. Fortan fuhr nur ein Schiff mit reduziertem Fahrplan. Denn die Syltfähre passte den Fahrplan auf die Bedürfnisse des Frachtverkehres an und hielt fortan die Inselversorgung aufrecht. Ab dem 26. März konnte der Fahrplan in kleinen Schritten für die Berufspendler sowie Erst- und Zweitwohnungsbesitzern erweitert werden. Am 20. Mai wurde die Grenze kurzfristig von der dänischen Behörde wieder geschlossen, nur Speditionen war der Grenzübertritt noch erlaubt.

Eine Übersicht der zusätzlichen Abfahrten ist auf www.syltfaehre.de zu sehen.