mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Aarhus Ø.

Aus dem Containerhafen wurde der neue Stadtteil Aarhus Ø. Foto: Anke Geffers

  • Aarhus

paidEin Eisberg und ein begehbarer Regenbogen mitten in der Stadt – das gibt es nur hier

kommentar icon
arrow down

Apfelbäume wachsen direkt neben einem Eisberg – so etwas gibt es weltweit nur in Aarhus. Die Bäume sind echt, der Eisberg allerdings ist nicht aus Eis, sondern aus Glas und Beton. Weiß und zackig, mit spitzen Dächern, blauen Balkonen und dreieckigen Fenstern sieht das Gebäude von weitem, aber auch aus der Nähe tatsächlich wie ein Eisberg aus und ist seit 2013 eines der ikonischen Gebäude der Stadt. Aarhus, Dänemarks zweitgrößte Stadt, ist bekannt für zukunftsweisende Architektur, für spektakuläre Museen, für seine Universität und dafür, weltweit zu den lebenswertesten Städten zu zählen.

Aarhus, Stadt zum Wohlfühlen

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test