Apfelbäume wachsen direkt neben einem Eisberg – so etwas gibt es weltweit nur in Aarhus. Die Bäume sind echt, der Eisberg allerdings ist nicht aus Eis, sondern aus Glas und Beton. Weiß und zackig, mit spitzen Dächern, blauen Balkonen und dreieckigen Fenstern sieht das Gebäude von weitem, aber auch aus der Nähe tatsächlich wie ein Eisberg aus und ist seit 2013 eines der ikonischen Gebäude der Stadt. Aarhus, Dänemarks zweitgrößte Stadt, ist bekannt für zukunftsweisende Architektur, für spektakuläre Museen, für seine Universität und dafür, weltweit zu den lebenswertesten Städten zu zählen.

Aarhus, Stadt zum Wohlfühlen