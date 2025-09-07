Gut zwei Stunden von Hamburg entfernt: Hier hat jetzt der erste Center Parc eröffnet

Genau 29 Center Parcs gibt es in Europa, die meisten (neun) in den Niederlanden. Jetzt hat die erste Ferienanlage in Dänemark eröffnet. Das „Nordborg Resort“ auf der Insel Als in Südjütland ist nur rund zweieinhalb Autostunden von Hamburg entfernt.

Wandern, Radfahren, Reiten – und natürlich in der Ostsee baden – die Insel Als ist ein Urlaubsparadies. Der perfekte Standort für Dänemarks ersten Center Parc. Die größte Stadt auf Als ist Sønderborg – ein lohnenswertes Ziel für alle, die gerne entspannt einkaufen oder die Stadt mit ihrem Schloss, Parks und Cafés auf der ausgeschilderten Kultur-Tour entdecken wollen. Tipp: Die beste Aussicht über Sønderborg hat man vom „Point Of View“ in der 16. Etage des „Alsik Hotels“.

Familienfreundlich eingerichtet sind die Bungalows in Dänemarks erstem Center Parc auf der Insel Als. Center Parcs Nordborg Resort Familienfreundlich eingerichtet sind die Bungalows in Dänemarks erstem Center Parc auf der Insel Als.

Längster Badesteg

Aber auch im „Center Parcs Nordborg Resort“ gibt es genug Abwechslung. Zur Anlage, bei deren Bau hoher Wert auf Nachhaltigkeit gelegt wurde, gehört Dänemarks längster Pier. Der Badesteg ist 140 Meter lang und führt direkt in den Kleinen Belt. Die spektakuläre Lage an der Küste macht den Urlaub zu einem ganz besonderen Erlebnis. Herzstück ist die „Aqua Mundo Wasserwelt“ mit mehreren Wasserrutschen und einem Wild-Water-River. Weitere Highlights sind Elektro-Jeeps für Kinder, Bootsfahrten, ein interaktiver Bauernhof mit tierischen Begegnungen und ein Outdoor-Aktivitätszentrum mit Laser-Tag und Bogenschießen. Im „Market Dome“ warten Restaurants, Shopping, Minigolf, Bowling und Entertainment für die ganze Familie. Ergänzt wird das Angebot durch das „Fratelli Strand Café“.

Das könnte Sie auch interessieren: So bunt ist die dänische Südsee

„Nordborg Resort“ rechnet mit rund 450.000 Übernachtungen und zusätzlich 25.000 Tagesgästen pro Jahr. Schon jetzt sind die Sommermonate und die Wochen in den Herbstferien so gut wie ausgebucht, und auch in der Nebensaison ist die Nachfrage hoch.