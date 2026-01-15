Ja, und wir tun jetzt alle einfach so, als wäre nix gewesen …? Schon verrückt, wie der Soul-Barde Xavier Naidoo nach seinen wahnhaften antisemitischen Ausfällen und Kooperationen mit Reichsbürgern und Rechtsradikalen heute wieder da vorn steht und die Massen bezirzt, mit Songs über Liebe und alttestamentarische Ernsthaftigkeit und das schon wieder ganz normal wirkt. Am ersten von zwei ausverkauften Abenden in der Barclays-Arena blieb kaum ein Hitwunsch unerfüllt, aber die eine oder andere Frage offen.

Die Zeit heilt alle Wunden, heißt es. Und jeder weiß: Das stimmt nicht. Aber sicher ist: Der Mannheimer Soul-Barde bekommt hier einen Neustart mit allem Drum und Dran. Im Vorfeld kaum Werbung und doch restlos ausverkauft. Knapp vier Jahre, nachdem er in einem dreiminütigen Video um Verzeihung gebeten hatte. Dafür, dass er sich über Jahre in Verschwörungstheorien verrannt habe und Dinge gesagt habe, die Menschen verletzt hätten und falsch gewesen seien. So sinngemäß.



Und jetzt sind hier knapp 30.000 Menschen allein in Hamburg an den zwei Abenden. Unauffällige Menschen mittleren Alters, meist. Viele Frauen natürlich.



Hat sie das irritiert, was Naidoo da alles so rausgehauen hat, vor seiner Entschuldigung? Der offene Antisemitismus? Das Verschwörungs-Geraune? Das Stelldichein mit Reichsbürgern und Rechtsradikalen? Die öffentlichen Tränen über angeblichen systematischen Kindesmissbrauch nach der völlig verrückten QAnon-Erzählung? Eliten, die aus dem Blut der gefolterten Kinder ein Mittel für ewiges Leben gewinnen wollen? Und hat ihnen das kurze Video gereicht, als Abbitte? Und vor allem als Erklärung?

Xavier Naidoo in Hamburg: „Irgendwann muss auch mal gut sein, er hat sich ja entschuldigt“