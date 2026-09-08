Es gab eine Zeit, da konnte der Besitz eines bestimmten Gegenstands lebensgefährlich sein – genau dann, wenn die „Zuschreibung: Jüdisch“ war. So nennt das MARKK seine aktuelle Sonderausstellung, die gemäß Untertitel „Fragen an die Geschichte des MARKK“ stellt.

Eine Frage lautet zum Beispiel: Wie verhielt sich die Museumsleitung während der Nazi-Zeit? Die Antwort liefert die Schau: Mitte der 1930er wollte das Museum mehrere Hundert Objekte aus seiner jüdischen Sammlung loswerden und gab sie zurück an die Hamburger „Gesellschaft für jüdische Volkskunde“, von der es die beachtlichen Stücke ab 1913 als Leihgabe erhalten hatte.

MARKK Museum stellt sich seiner Vergangenheit

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Vieles aus diesem enormen Schatz ging nach dieser obskuren Rückgabe verloren, denn Jüdinnen und Juden wurden beraubt und enteignet. Zehn Gegenstände sind erhalten, sie bilden nun den Mittelpunkt der Ausstellung. Ergänzt wird sie durch Exponate, die im Laufe der Jahrzehnte der jüdischen Sammlung des Museums zugeordnet wurden und die ebenso mit persönlichen Lebensgeschichten verbunden sind.

Ein Chanukka-Leuchter aus dem Nachlass des Hamburger Unternehmers Julius Kronheimer MARKK Die Tür eines Thora-Schreins; er stand vermutlich in einer Synagoge. Paul Schimweg/MARKK Japanische Teeutensilien aus der Sammlung Anna Berliner Paul Schimweg

Zu sehen sind unter anderem Zuckerstreuer aus Silber, ein Tora-Stoffband aus dem Jahr 1711, Kopfbedeckungen, eine Öllampe für das Chanukka-Fest, Bücher und Medaillen – also in erster Linie jüdische Alltagsgegenstände und solche für religiöse Zeremonien. Präsentiert werden sie zusammen mit den Ergebnissen zweier Forschungsprojekte am MARKK zur Herkunft der einzelnen Stücke und ihrem Schicksal als NS-Raubgut.

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Es ist die erste Ausstellung des Museums zu diesem Thema, und damit stellt sich das renommierte Haus seiner Vergangenheit. Kaum jemand wusste, „dass auch unser Museum jüdische Bestände hat“, so die Direktorin Barbara Plankensteiner. Ziel sei es, jüdischen Alltag sichtbar zu machen. Und vielleicht führt dieser Startschuss weiter zur Gründung eines Jüdischen Museums in Hamburg. Neu ist die Idee ja nicht.

MARKK: Bis 27.6.27, Di-So 10-18 Uhr, Do bis 21 Uhr, Rothenbaumchaussee 64, 10/6 Euro, Tel. 428 87 90, markk-hamburg.de

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