Zwei einsame Seelen: „Die Tanzstunde“ am Hoftheater

Broadway-Tänzerin Senga hat eine Knieverletzung aus dem (Lebens-)Takt gebracht. Ihr Nachbar ist der autistische Ever. Die beiden begegnen sich, weil der Geowissenschaftler für eine Feier tanzen lernen muss … „Die Tanzstunde“ (von Mark St. Germain) ermuntert diese zwei Menschen mit Handicap, ihren Zielen Schritt für Schritt näherzukommen.

Am Hoftheater bilden Valerija Laubach und Philipp Weggler das Traumpaar der pointengespickten Erfolgskomödie (Regie: Petra Behrsing). Luftumarmungen und der erste Sex seines Lebens helfen Ever, seine Angst vor Nähe zu überwinden. Und auch Senga, die mit einer Knieorthese durch ihr Apartment humpelt, findet neuen Mut. Wenn beide in einer schwungvollen Choreografie ihren Traum vom Tanzen Wirklichkeit werden lassen, jubelt das Publikum.

Das kleine Hoftheater: bis 29.3., diverse Zeiten, 30 Euro, Tel. 68 15 72, hoftheater.de

Der Plan7-Teaser vom 6. März 2026 MOPO Der Plan7-Teaser vom 6. März 2026

