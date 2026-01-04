mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Eine ehrenamtliche Mitarbeiterin breitet Butter im Freilichtmuseum am Kiekeberg zu.

Zusehen oder mitmachen – das ist bei dem Aktionstag im Freilichtmuseum am Kiekeberg beides möglich. (Archivbild) Foto: picture alliance/dpa/Philipp Schulze

  • Rosengarten-Ehestorf

Zusehen und mitmachen: Aktionstag in Museum bei Hamburg

kommentar icon
arrow down

Einen Pulli stricken können viele. Aber wie wird eigentlich die Wolle dafür  gemacht? Wie werden Stoffe gewebt? Wie arbeitet ein Schmied? Das erfahren Neugierige sonntags im Freilichtmuseum Kiekeberg.

Zusehen oder mitmachen – beides ist möglich. Hier werden alle Fragen beantwortet und man kann Könnerinnen und Könnern über die Schulter schauen, etwa beim Spinnen von Schafswolle oder  beim Weben feiner Stoffe am Webstuhl. Die „Klöppelgeister“ zaubern komplizierte Muster, Kinder filzen kleine Figuren aus bunter Wolle oder üben das Nähen.

Freilichtmuseum Kiekeberg: 4.1., 11-17 Uhr, Erwachsene: 12 Euro, Rosengarten-Ehestorf, kiekeberg-museum.de

Der Plan7 vom 2. Januar 2026 MOPO
Der Plan7 vom 2. Januar 2026
Der Plan7 vom 2. Januar 2026

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test