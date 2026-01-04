Zusehen und mitmachen: Aktionstag in Museum bei Hamburg

Einen Pulli stricken können viele. Aber wie wird eigentlich die Wolle dafür gemacht? Wie werden Stoffe gewebt? Wie arbeitet ein Schmied? Das erfahren Neugierige sonntags im Freilichtmuseum Kiekeberg.

Zusehen oder mitmachen – beides ist möglich. Hier werden alle Fragen beantwortet und man kann Könnerinnen und Könnern über die Schulter schauen, etwa beim Spinnen von Schafswolle oder beim Weben feiner Stoffe am Webstuhl. Die „Klöppelgeister“ zaubern komplizierte Muster, Kinder filzen kleine Figuren aus bunter Wolle oder üben das Nähen.

Freilichtmuseum Kiekeberg: 4.1., 11-17 Uhr, Erwachsene: 12 Euro, Rosengarten-Ehestorf, kiekeberg-museum.de

Der Plan7 vom 2. Januar 2026 MOPO Der Plan7 vom 2. Januar 2026

