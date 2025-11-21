Zum Träumen und zum Lachen: „Palazzo“ – preisgekrönte Artistik zum Vier-Gänge-Menü

Preisgekrönte Artistik, meisterhafte Kochkunst und herzerfrischender Humor – das sind seit 2014 die Zutaten für die Palazzo-Dinnershows im wunderschönen Spiegelzelt, das für diese Saison zum zweiten Mal am Diebsteich seinen Platz gefunden hat. Immer mit dabei: die waschechte Hamburger Spitzenköchin Cornelia Poletto mit ihren kreativen Speisen. Und doch ist die Spielzeit 2025/26 eine ganz besondere.

Zum zehnten Mal findet das Varieté mit Vier-Gänge-Menü statt – während der Pandemie war es zwei Jahre ausgefallen. „Das Palazzo ist für mich ein besonderer Ort geworden, der immer wieder lustige, aber auch herausfordernde Geschichten mit sich bringt“, meint Cornelia Poletto. „Wir haben um Standorte gekämpft, uns durch Corona durchgebissen, und jetzt sind wir hier mit der zehnten Spielzeit. Dafür sage ich Dankeschön an mein Team und vor allem an unsere Gäste.“

„Palazzo“ findet zum zehnten Mal statt

Die Artistinnen von Vol au Vent „fliegen“ über die Köpfe des staunenden Publikums. Palazzo/Robin Schmiedebach Die Artistinnen von Vol au Vent „fliegen“ über die Köpfe des staunenden Publikums.

Zehn Jahre Palazzo in Zahlen bedeutet, dass bis zum Ende dieser Saison eine Million Teller die Küche verlassen haben und über 800 Shows gespielt sein werden. Für Hamburg gibt es in diesem Jahr mit „Hier & Jetzt“ sogar eine Weltpremiere: Das neuseeländische Trio „Laser Kiwi“ führt durch das Programm aus atemberaubender Akrobatik und humorvollen Slots.

Die Show ist jung, frech und frisch, noch näher am Zuschauer und jeden Abend anders. „‚Hier & Jetzt‘ passt perfekt zum Palazzo“, findet Bernd Zerbin vom Veranstalter, „weil es genau darum geht: den Moment zu genießen und die Sorgen draußen vor der Tür zu lassen. Lachen Sie, träumen Sie, schlemmen Sie!“

250.000 Gäste bis März 2026

Zehn Jahre Palazzo bedeutet aber auch 40 verschiedene Menü-Kreationen der klassischen (Fleisch-)Variante. Hinzu kommen die vegetarische Variante, das Kindermenü, vegane Speisen und Speisen, die Genussmittelintoleranzen vermeiden. Für immer in unser kulinarisches Gedächtnis eingebrannt hat sich diesmal der Zwischengang aus confiertem Kürbis, Lachs-Cannelloni und Kürbiskern-Crunch an Hokkaido-Cremesuppe. Mille-feuille von roter Bete, lackierte Ente und Schokoladentörtchen sind weitere Punkte auf dem Speiseplan. Bis Anfang März 2026 werden 250.000 Gäste einen unvergesslichen Abend mit knisternden Überraschungsmomenten auf der Zunge und auf der Bühne des Palazzo erlebt haben.

Palazzo: bis 8.3.2026, div. Tage und Zeiten, Waidmannstr. 26, ab 99 Euro, palazzo.org/hamburg

