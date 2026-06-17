Zirkus „Waterland“ in Hamburg: Diese Show ist spektakulär!

Hereinspaziert! Auf der Festwiese in Hummelsbüttel hat der Wasserzirkus „Waterland“ sein Zelt mit den zwei rotweißen Türmen und dem riesigen Kraken über dem Eingangsportal aufgeschlagen. Rund 30 Spitzenartisten und -akrobaten aus der Ukraine nehmen Jung und Alt mit auf die Reise in eine märchenhafte Welt, in der die Grenzen zwischen Himmel, Erde und Wasser auf faszinierende Weise verschwimmen.

Ungewöhnlich und reizvoll: Die Manege ist ein mit 150.000 Litern Wasser gefülltes Bassin. Die Künstlerinnen und Künstler sind im und auf dem Wasser sowie in der Luft in ihrem Element. In allen Farben leuchtende Wasserfontänen schießen passend zur revueartig inszenierten Show in die Höhe. Aqua-Ballett, Tanz und Akrobatik verbinden sich zu einem Gesamtkunstwerk. Schade allerdings, dass die harten, modernen Rhythmen vom Band der magischen Atmosphäre nicht ganz gerecht werden – hier hätte man sich eine feinfühligere Klangkulisse gewünscht.

„Waterland“: Packende Artistik und jede Menge Wasser

Anzeige

Doch die musikalischen Schwachpunkte treten schnell zurück hinter der packenden Artistik von Feen, Fabelwesen und Piraten. Die Zuschauer geraten ins Staunen: Luftakrobatinnen zeigen ihre Kunststücke unter der Zirkuskuppel, Seiltänzer riskieren waghalsige Schritte über dem Wasser, Tänzerinnen gleiten als Meerjungfrauen oder in schillernden Quallenkostümen durchs Wasser, und die poetische Kunst der Seifenbläser trifft auf die präzisen Kraftakte der Equilibristen, Feuer trifft auf Wasser und zieht das Publikum in den Bann.

Körperkunst: Alle Artisten wurden an einer staatlichen Zirkusschule ausgebildet. Waterland

Inmitten der dichten Abfolge von Attraktionen sorgt Clown Booba mit seiner Trillerpfeife für beste Stimmung. Ein Riesenvergnügen, besonders für Kinder: spritzige Wasserballspiele mit dem Spaßmacher.

Anzeige

Das Ensemble tourt durch Europa, da es wegen des anhaltenden Krieges in der Ukraine nicht in die Heimat zurückkehren kann. In Hamburg ist die höchst eindrucksvolle Show noch bis Anfang Juli zu sehen.

Festplatz Hummelsbüttel: bis 5.7., diverse Zeiten, Hummelsbüttler Hauptstraße/Grützmühlenweg, Karten ca. 20-42 Euro, eventim.de

Anzeige

Der Plan7 vom 12. Juni 2026 MOPO

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.