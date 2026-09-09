Blick in die Galerie Affenfaust, wo es auch während der Ausstellung „Knotenpunkt“ überall etwas zu entdecken gibt. Affenfaust

Kunst, die sich nicht entscheiden kann? Muss sie auch nicht. Das macht sie ja gerade spannend. In der Affenfaust-Galerie findet man gerade genau das: In der Gruppenausstellung „Knotenpunkt 26“ begegnen sich Urban Art und Gegenwartskunst, Malerei und Graffiti, Skulptur und Installation, bekannte Namen und Entdeckungen. Es ist ein Ereignis!

Mehr als 40 nationale und internationale Positionen treffen diesmal auf den mehr als 1000 Quadratmetern aufeinander. Es gibt Bilder, Skulpturen, Installationen und Performances – und manches, das sich nicht so leicht einer Gattung zuordnen lässt. Die Hamburger Graffiti-Legende OZ ist posthum dabei, ebenso der Hamburger HipHop-Pionier Das Bo, der mit einer Weltpremiere vertreten ist. Dazu kommt eine interaktive Sandinstallation von Christian Brinkmann. Ziemlich wirre, verrückte Sachen!

Gruppenausstellung „Knotenpunkt 26“ in der Affenfaust Galerie

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Und genau darum geht es hier. Denn ein Knoten ist kein besonders ordentliches Gebilde. Verschiedene Linien treffen aufeinander, überkreuzen sich, laufen ineinander und führen wieder auseinander. Auch „Knotenpunkt“ versteht sich als ein solcher Ort der Begegnung.

Das Format gibt es inzwischen seit mehr als zehn Jahren. In dieser Zeit hat sich „Knotenpunkt“ zu einer festen Größe im Hamburger Kunstkalender entwickelt – gerade weil hier nicht allzu viel Wert auf Hierarchien gelegt wird.

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Unterschiedliche Szenen und Kunstformen treffen aufeinander

Neben etablierten Positionen gibt es Entdeckungen, neben der konzentrierten Betrachtung das Ereignis, neben dem fertigen Kunstwerk die Performance – etwa ein Fast-Food-Dinner des Comickünstlers Krieg und Freitag. Die Affenfaust-Galerie wird dabei selbst zum Teil des „Knotenpunkts“: kein White Cube, sondern ein Ort, an dem unterschiedliche Szenen und Formen von Kunst aufeinandertreffen.

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Und das ist der Reiz dieser Ausstellung. Man geht hinein und weiß nicht ganz, was man finden wird. Ein Bild, eine Skulptur, eine Wandarbeit, eine Performance – oder irgendetwas dazwischen. Und das ist für eine Kunstausstellung ein ziemlich guter Anfang!

Affenfaust-Galerie: Bis 25.10., Mi-So 12-18 Uhr, Führungen: Sa/So um 13 und 15 Uhr, Late-Views: 12.9./26.9./10.10. je 19-22 Uhr, Paul-Roosen-Straße 43, 10 Euro

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