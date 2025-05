Das Schmidtchen, das jüngste Mitglied der Schmidt-Familie, wird zehn! Das wird natürlich gebührend mit einer fetten Geburtstagsparty gefeiert – mit Torte, Sekt, Konfettikanonen und zehn Comedy-Acts. Am 6. Juni 2015 öffneten sich das erste Mal die Türen zu dem kuscheligen Saal, der Platz für 80 bis 200 Personen bietet.

Die Idee war, ergänzend zu den großen Bühnen im Tivoli und Schmidt Theater, einen kleineren Rahmen zu schaffen, um dort Newcomern und experimentellen Produktionen eine Chance zu geben. Um ein neues Publikum anzusprechen, gilt dort immer freitags „Zahlt doch, was ihr wollt!“. Der Eintritt ist kostenlos, am Ende des Abends kann jede und jeder zahlen, was die Show „wert war“. Nach diesem Prinzip funktioniert auch die Jubiläumssause, wobei da die Einnahmen an das Hospiz Hamburg Leuchtfeuer gehen.

2015 eröffnet: Das Schmidtchen am Spielbudenplatz

Passend zum zehnten Geburtstag kommen zehn Künstler:innen mit einem jeweils zehnminütigen Auftritt ins Schmidtchen. Das Berliner Musik-Comedy-Duo Kaiser & Plain („Virginia Plain ist der Seemann unter den Ladies, David Kaiser die Prinzessin auf der Erbse am Klavier“) machen witzig-bissigen Chanson-Pop, Miss Allie trägt ihre humorvollen Lieder vor und Martin Niemeyer haut hanseatisch-trocken skurrile Begebenheiten aus seinem Alltag heraus. Ebenso dabei sind Alicja Heldt, der stets bemützte und super norddeutsche Der Wolli, Bademeister Schaluppke und Comedy-Autor, Podcaster TV-Moderator Markus Barth („Kabarett aus Franken“). Also, Partytröten rausgeholt und abgefeiert – zusammen mit Gastgeber und Hausherr Henning Mehrtens.

Schmidtchen: 5.6., 20 Uhr, ausgebucht

