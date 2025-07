Zauberhaft melancholisch: Nick & June treten im Knust auf

Verträumt, schwebend, flirrend – das ist der Sound des Indie-Duos Nick & June (eigentlich heißen die beiden Nürnberger Nick Wolf und Suzie-Lou „June“ Kraft). Mit Gitarre, Ukulele und Mandoline, mit Glockenspiel und Mundharmonika, mit Bass, Synthesizer und Orgel kreiert das Duo – das mittlerweile von einer Band unterstützt wird – irgendetwas zwischen Indie-Folk und Dream Pop.

In den Kritiken verschiedener Musikmagazine werden ihre Songs als „zart und poetisch“ und „zauberhaft melancholisch“ gelobt – als würde Aufbruchsstimmung auf Schwermut treffen. Die sanften Stimmen von Nick und June verschmelzen harmonisch und ihre etwas sperrigen Songtitel à la „Home Is Where The Heart Hurts Part 1“ oder „London City, Boy, It’s Killing Me“ haben sich zu kleinen Indie-Hymnen entwickelt, wurden inzwischen mehr als 20 Millionen Mal gestreamt.

Als Support gibt’s mit Lioba und Being Anne an dem Abend gleich zwei Acts.

Knust/Bar: 10.7., 20.30 Uhr, 19 Euro, knusthamburg.de

