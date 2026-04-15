„Wunderwelt Ozean“: Auf Tauchgang in der HafenCity

Schon mal den Bauch eines schwimmenden Hais von unten betrachtet? Vermutlich nicht. Aber das – und noch viel mehr – ist jetzt möglich: in der „Wunderwelt Ozean“, einer Ausstellung wie „ein immersiver Tauchgang“.

Immersiv ist das Zauberwort für Ausstellungen, die nicht nur zum Schauen, sondern zum Eintauchen mit allen Sinnen einladen. Und das ist im „Port des Lumières“ wörtlich gemeint: Besuchende erleben rund 100 Arten von Tieren und Pflanzen in atemberaubenden Unterwasserlandschaften – teilweise in nie zuvor gesehenen Bildern aus den Tiefen der Ozeane!

Ausstellung „Wunderwelt Ozean“: Faszinination Meer

Die einmalige Wunderwelt hält zwei Tauchgänge bereit: Einer führt in tropische Gewässer, der andere in kältere Meerestiefen. Beide starten an der Wasseroberfläche, wo entweder springende Delfine oder Eisbären auf einer (kleiner werdenden) Scholle zu sehen sind. Egal, in welcher Tiefe: Passende Naturgeräusche begleiten die Tauchenden, vom Möwengeschrei oder dem Rauschen der Wellen bis zu Walgesängen und der Stille auf dem Meeresgrund.

Immer wieder geht es auch ganz nah ran an Quallen. Culturespaces / Fabijian Vuksic Immer wieder geht es auch ganz nah ran an Quallen.

Dort sind Lebewesen zu entdecken, die kein Sonnenlicht kennen. Sensationell sind hautnahe Begegnungen mit gefährlichen Rochen, den Tentakeln von Kraken und Walen in allen Größen. Den friedlichen Pottwalen kann man beim Schlafen zusehen, wenn sie senkrecht kurz unter der Oberfläche im Wasser hängen. Bodenprojektionen gaukeln dabei ein täuschend realistisches Unterwasser-Gefühl vor.

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Neben Originalaufnahmen erzählen auch Animationen vom unendlichen Reichtum der Meere, doch die sind bekanntlich in einem fragilen Zustand. Sinnvoll helfen können Besucher:innen durch einen kleinen Betrag an die Organisation „Plastic Fischer“: Sie befreit Flüsse von Kunststoffmüll, bevor er die Meere erreicht. Wie schützenswert diese sind, verstehen schon die Jüngsten – dank spielerischer Anregungen im „Kids Atelier“.

Port des Lumières: Bis 31.5., Mo-Do/Sa 12-19 Uhr, Fr/So 11-18 Uhr (Ozean-Show immer nachmittags), ab 10,90 Euro (bis 15 Jahre), ab 19 Euro (Erwachsene)

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