Wünsch dir was: Sternschnuppennacht im Planetarium

Man nennt sie Sternschnuppen. Fachleute sagen: Es sind Staubpartikel, die am Himmel verglühen. Verursacher in diesem Sommer ist ein Komet namens Swift-Tuttle, der diese Staubspur hinterlässt.

Wenn die Partikel in die Erdatmosphäre eintreten, sind sie als Leuchtspur zu sehen. Dabei legen sie ein Tempo von 60 Kilometern pro Sekunde zurück, womit sie zu den schnellsten ihrer Gattung gehören. Dies und noch viel mehr erzählen die Experten den Besuchern im Planetarium, außerdem geben sie Tipps, wie man Sternschnuppen am besten vom eigenen Balkon aus entdecken kann. Das sind dann die Momente, in denen man sich etwas wünschen darf.

Planetarium: 7. und 12.8., 19.30 Uhr, 12/7,50 Euro, Tel. (040) 42886520, planetarium-hamburg.de

Der Plan7 vom 1. August 2025 MOPO Der Plan7 vom 1. August 2025

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.