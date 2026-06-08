„Wohnraum schaffen“: So viele ungenutzte Möglichkeiten!

Das alte, sehr kleine Gebäude war abgebrannt. Im November 2019 wurde der Neubau am Schulterblatt/Juliusstraße eingeweiht. Die kleinen Fotos zeigen weitere sehr gelungene „Lücken-Lösungen“. Foto: Dorfmuller-Klier

Es ist eine der drängendsten Fragen der Gegenwart: Wie und wo kann neuer Wohnraum entstehen? Anstatt die Antwort in immer neuen Großprojekten oder der Expansion an die Peripherie zu suchen, widmet sich die Ausstellung „Lücken füllen – Wohnraum schaffen“ in der Freien Akademie der Künste diesem Thema.

Die Schau richtet den Blick auf das Dazwischen – auf Baulücken, Restflächen, Hinterhöfe, Aufstockungen und urbane Zwischenräume. Die ausgezeichneten Projekte des Gestaltungspreises 2024 der Wüstenrot-Stiftung zeigen eindrucksvoll, dass Verdichtung nicht zwangsläufig Verlust bedeuten muss. Im Gegenteil: Die intelligente Nutzung vorhandener Strukturen bedeutet: Die Stadtarchitektur wird klug und nachhaltig weitergeschrieben.

Freie Akademie der Künste: Ausstellung zeigt intelligente Entwürfe

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Die präsentierten Entwürfe zeigen Häuser, die sich einfügen, Nachverdichtung, die nicht wie ein Kompromiss wirkt, sondern wie eine neue Form urbaner Eleganz. Lücke ist nicht Mangel, sondern Möglichkeit! Und das hat Geschichte: Die europäische Stadt war immer ein Organismus des Wandels, des Anstückelns, Überformens und Ergänzens. „Lücken füllen – Wohnraum schaffen“ erinnert daran, dass Urbanität aus Schichtung, Improvisation und kluger Anpassung entstehen kann.

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Die Schau im Rahmen des Hamburger Architektursommers zeigt 20 Projekte aus Deutschland, Österreich und der Schweiz – darunter etwa Bauten von snarq Architekten Halle und Leipzig oder Eyrich-Hertweck Architekten Berlin. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Thema Umweltschutz, denn das Ausfüllen von Lücken und die Nutzung bereits versiegelten Bodens kann einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, nachhaltig mit Flächen umzugehen.

Freie Akademie der Künste: bis 5.7., Di-So 10-17 Uhr, Klosterwall 23, Eintritt 5 Euro

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