Wo die Blutsauger tanzen: „Vampire’s Mountain“ am Schauspielhaus

Wer auch immer sich als Erstes Vampire ausdachte, hatte ein feines Gespür dafür, wonach sich Menschen gruselnd sehnen. Denn die fantastischen Wesen bedienen genau diese beiden Bedürfnisse: Schrecken und Hingabe. Eine ganz eigene Form der Romantik speist sich aus dem Gedanken, Tote können wieder auferstehen und sich schließlich am Blut der Lebenden laben – und sie möglicherweise infizieren. Sexuelle Gelüste und Gefahren spielen dabei eine große Rolle, und es ist sicher kein Zufall, dass in allerlei „New Adult“-Romanen Vampire ihre Leidenschaften ausleben dürfen und das Herz der Leser:innen zum Pochen bringen.

Den kulturellen Grundstein legte vor knapp 130 Jahren Bram Stoker mit „Dracula“. Anknüpfend an diese lange Tradition untersucht der französische Regisseur Philippe Quesne auf der Bühne des Schauspielhauses nun die Motive, Fantasien und Erscheinungsformen der Vampir-Mania.

Erste Arbeit von Regisseur Quesne am Schauspielhaus

„Vampire’s Mountain“ heißt sein Stück, denn Vampire stammen den Sagen nach schließlich vornehmlich aus den Gipfel- und Tallandschaften Südosteuropas. Quesne ist in seiner Heimat ein gefeierter Multi-Genre-Künstler, der in seinen Bühnenstücken großen Wert auf überwältigende Bilder legt und sie mit Musik und Text zu ästhetischen Gesamt-Erlebnissen verwebt. Dabei interessiert er sich zudem für wissenschaftliche Überlegungen. Bei „Vampire’s Mountain“ dürfte es sich dabei vor allem um die Einflüsse handeln, die Gedanken an die blutrünstigen Spitzzähne auf die menschliche Seele haben.

Obwohl Quesne schon mehrmals in deutschsprachigen Theatern inszeniert hat, ist dies seine erste Arbeit am Schauspielhaus. Dabei bringt er ein paar Akteure seiner Theatergruppe „Studio Vivarium“ mit, die diese Uraufführung zusammen mit vier Ensemblemitgliedern des Hauses auf die Beine stellen. Eine echte deutsch-französische Koproduktion!

Schauspielhaus: 16.10. (19.30 Uhr), 19.10. (18 Uhr), 30.10. (20 Uhr), Karten 12-74 Euro, Tel. 24 87 13, schauspielhaus.de

