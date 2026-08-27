Das Ernst-Deutsch-Theater startet in die 75. Spielzeit – und blickt auf eine ziemlich kaputte Welt. Zum Auftakt geht es um Krieg, Schuld und Rache.

Ayla Yeginer und Daniel erzählen im Ernst-Deutsch-Theater die Antikentragödie um König Agamemnon und Klytämnestra aus weiblicher Perspektive neu. Timmo Schreiber

Wie fühlt sich unsere Welt derzeit an? „Ganz schön kaputt“, meinen Ayla Yeginer und Daniel Schütter. Doch das Motto der Saison ist weniger düster gemeint, als es klingt: Das Intendantenteam des Ernst-Deutsch-Theaters will gesellschaftliche Bruchstellen sichtbar machen und „das Schöne im Kaputten“ entdecken.

In die 75. Spielzeit und ins Jubiläumsjahr startet das Haus an der Mundsburg mit „Girl On An Altar“. Die irische Dramatikerin Marina Carr erzählt die Antikentragödie um König Agamemnon und Klytämnestra aus weiblicher Perspektive neu: Als Agamemnon seine Tochter Iphigenie den Göttern opfert, um den Krieg gegen Troja zu gewinnen, beginnt eine Spirale aus Schuld, Trauer und Vergeltung.

Ein hochaktuelles Drama über Krieg, Macht und die Grenzen von Gerechtigkeit, das die Frage aufwirft: Wo endet Rache – und wo beginnt neues Unrecht? (bs)

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Ernst-Deutsch-Theater: 27.8.-30.8., 30.10.-4.11., div. Zeiten, 24-44 Euro

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