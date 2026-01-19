mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Jörg Hartmann

„Tatort“-Fans kennen Jörg Hartmann als eigenwillig-unnahbaren Kommissar Faber aus Dortmund. Foto: Silvia Medina

  • Eppendorf

Witzig und lebensklug: „Tatort“-Schauspieler liest aus seinem Roman

kommentar icon
arrow down

„Tatort“-Fans kennen ihn als eigenwillig-unnahbaren Kommissar Faber aus Dortmund, Theaterfreunde aus zahlreichen Bühnenrollen: Charakterschauspieler Jörg Hartmann. Ein vielseitiger Künstler, der im Lustspielhaus aus seinem ersten Roman „Der Lärm des Lebens“ liest.

In dem autobiografischen Werk lässt er uns eine ganz andere, seine private Seite entdecken. Es ist die Geschichte seiner Familie und zugleich eine Liebeserklärung des Ruhrpottkinds an seine Heimat. „Ungemein witzig und hinreißend komisch“ nennt die Journalistin und Moderatorin Christine Westermann das lebenskluge Buch. Beste Voraussetzungen für anregende Unterhaltung.

Alma Hoppes Lustspielhaus: 20.1., 20 Uhr, ab 22,55 Euro, Tel. 555 6 555 6, almahoppe.de

Der Plan7 vom 16. Januar 2026 MOPO
Der Plan7 vom 16. Januar 2026
Der Plan7 vom 16. Januar 2026

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test