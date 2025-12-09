Wild und verrucht: Ein Tanz auf dem Vulkan im Schmidts Tivoli

Wild und verrucht: Zwischen extravaganter One-Man-Show und genialem Musiktheater lässt Entertainer, Sänger und Musicaldarsteller Sven Ratzke („Rocky Horror Show“) die Goldenen Zwanziger mit all ihrer Faszination und ihren Widersprüchen im Schmidts Tivoli lebendig werden.

Er nimmt sein Publikum mit zum Premierenabend von Brechts „Dreigroschenoper“, ins Berlin vor etwa hundert Jahren. Josefine Baker ist ebenso anwesend wie Marlene Dietrich und die Nackttänzerin Anita Berber, natürlich ist auch Bertolt Brecht da – und sie alle verkörpert Sven Ratzke in seiner unnachahmlichen Art. Der „Tagesspiegel“ bezeichnete ihn einmal als „Gesamtkünstler und Chamäleon“.

Sven Ratzke und das Matangi Quartet im Schmidts Tivoli

Die „Dreigroschenoper“ ist übrigens gewohntes Terrain für Ratzke, denn bereits 2012 brachte er mit der Opernsängerin Claron McFadden eine Neuinterpretation des Klassikers mit der Musik Kurt Weills auf die Bühne. Nun widmet er ebenjener Musik einen neuen Abend in ganz anderem Gewand: Ihn wird das Streichquartett „Matangi Quartet“ begleiten und „Mackie Messer“ und Co. als Swing, Chanson, Jazz, filmisches Kopfkino und groovenden Beat interpretieren.

Er selbst verspricht, dass der Abend ein „Tanz auf dem Vulkan“ wird – zwischen Hemmungs- und Hoffnungslosigkeit, die vor hundert Jahren herrschten; ins Hier und Jetzt katapultiert.

Schmidts Tivoli: 9.12., 19.30 Uhr, ab 22 Euro, Tel. 31 77 88 99, tivoli.de

