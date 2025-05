Wer braucht Bodenhaftung? Bei „Corps Extrêmes“ verbinden sich Tanz und Extremsport

Eine Frau stürzt von der senkrechten Steilwand eines Bergs in die Tiefe! So sieht es jedenfalls aus … Tatsächlich lässt sie sich nur von einer Kletterwand auf der Bühnenrückseite in die Arme ihres Kollegen fallen – der Rest ist Sache einer perfekten Projektion. Aber auch ohne die vorgegaukelte Fallhöhe birgt „Corps Extrêmes“ jede Menge Gefahrenmomente. Auf Europatour machen die extremen Körper auch in Hamburg Halt.

Neun Mitglieder der „Compagnie de Chaillot“ aus Paris beweisen, dass Bodenhaftung beim Tanzen völlig überbewertet wird. Rachid Ouramdane – Tänzer, Choreograf und künstlerischer Kopf der Truppe – lud für diese spektakuläre Performance zwei nicht tanzende Spezialisten anderer Gebiete ein: die Schweizer Klettermeisterin Nina Caprez und den Weltrekordhalter auf der Slackline, Nathan Paulin. (Als Drahtseilkünstler balancierte er zum Beispiel in 100 Metern Höhe zwei Kilometer durch die Normandie). Mit den beiden lernen die Tänzerinnen und Tänzer neue Perspektiven ihrer Profession kennen.

„Corps Extrêmes“ auf Kampnagel

Quer über die Bühne verläuft die Slackline, die eben nicht straff gespannt ist, sondern bei jedem der Schritte von Nathan Paulin federnd mitschwingt. Einige Meter über dem Boden fängt er dort oben – auf dem Bauch liegend – eine Tänzerin auf, die von unten hochgeworfen wird. Nina Caprez führt die Tanzenden bis zum „Gipfel“ der rückwärtigen Kletterwand und ermutigt sie, aus verschiedenen Höhen abzuspringen.

Aber auch auf dem vertrauten Boden geht es im von Rachid Ouramdane choreografierten Spektakel um Vertrauen, Angst und das Einschätzen von Risiken: Zu dritt stapeln sich Tänzer:innen übereinander, fliegen zum Partner, balancieren auf stützenden Händen und werfen oder fangen sich gegenseitig auf. Selbst bei den waghalsigsten Herausforderungen wird eins nie vergessen: die Zerbrechlichkeit des Körpers.

Erfahrungen aus dem Extremsport verbinden sich in dieser Show mit dem hochdifferenzierten Körpergespür der Tanzenden zu einem neuen Gefühl von Freiheit durch ungeahnte Höhenflüge. Den Körper bis zum Äußersten zu treiben, bewirkt etwas Erstaunliches: Gelassenheit!

Kampnagel: 22.-24.5. (20 Uhr) und 25.5. (15 Uhr), 14-44 Euro, Tel. (040) 27 09 49 49, kampnagel.de

