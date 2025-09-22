Wenn Mozart Helene trifft: Musikkabarett in Hamburg

Wer Musikkabarett mag, wird Florian Wagner lieben. Der begnadete Pianist (er spielte bei „Tanz der Vampire“ und „Ich war noch niemals in New York“) nimmt sich mit Vorliebe bekannte Musikstücke vor und ordnet sie anderen Genres zu.

„Pippi Langstrumpf“ im Stil Tschaikowskys, „Layla“ à la Beethoven oder „Pumuckl“ à la Chopin – nichts ist vor Florian Wagner sicher; das zeigt er auch in seiner Internetserie „Wie hätten klassische Komponisten bekannte Lieder geschrieben?“.

Nun ist er mit seinem aktuellen Programm „The Flo Must Go On“ auf „KlaviaTour“. Die Themen reichen von politisch bis albern, von tiefsinnigen Beobachtungen bis zu alltäglichen Erfahrungen in der „Mitte der zweiten Lebenshälfte“, wie er sagt. Musikalisch vereint er Melodien von Billy Joel, Mozart, Helene Fischer oder Bach.

Alma Hoppes Lustspielhaus: 22.9., 20 Uhr, ab 30 Euro, almahoppe.de

