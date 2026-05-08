Wenn das Leben dazwischenfunkt: Die schwarze Komödie „All New People“ begeistert

Liebenswert-neurotische Großstadttypen unter sich: In einem abgelegenen Strandhaus in New Jersey treffen sie aufeinander. Zufällig. Zusammengebracht hat sie „Scrubs“-Star und Autor Zach Braff. Sein Stück „All New People“ ist eine schwarze Komödie voller pointierter Dialoge, mit bissigem Humor und drastischer Wortwahl. Stürmisch feierten die Premierengäste die gelungene Vorstellung der Komödie am English Theatre – mit vielen Lachern und großer Begeisterung.

Obwohl der Anfang nichts Gutes verheißt. Charlie (Will Edgerton) ist allein zu Haus. Dann greift der niedergeschlagen wirkende 30-Jährige nach kurzem innerem Ringen zum Seil und legt sich die Schlinge um den Hals ­– gerade in dem Moment, als Immobilienmaklerin Emma (aufgekratzt: Claudia Watanabe) ins Haus stürmt und seinen Suizidversuch in letzter Sekunde vereitelt.

Bissiger Humor und pointierte Dialoge

Auftritt Myron, Emmas Freund (unverstellt direkt: Kamal Boulema). Der Feuerwehrmann und Dealer steuert zur Unterhaltung Koks und Lachgas bei. Und mit dem Auftauchen der arglos-naiven Kim – hinreißend als Escortgirl im schwarzen Mini und mit pinkfarbenen Flauschfesseln in der Tasche: Paloma Siblik Amaya – wandelt sich das Treffen allmählich zur denkwürdigen Geburtstagsfeier für Charlie.

Das könnte Sie auch interessieren: „Hundeherz“ am Schauspielhaus: Vorsicht, da braut sich was zusammen

Die Situation ist bizarr, die Figuren sind es nicht. Regisseur Paul Glaser zeigt vielschichtige Charaktere. Menschen mit Narben auf der Seele und in nachvollziehbaren Konflikten, die sie mit bitterer Heiterkeit zu überspielen versuchen. Ob tragischer Unfall oder geplatzter Lebenstraum. Was sie zu Fall brachte, zeigen per Video eingespielte Rückblenden. Tröstlich für Charlie: Durch seine neuen Freunde erfährt er, dass der Weg zurück ins Leben über aufrichtige menschliche Begegnungen führt. „You are not alone.“

English Theatre: bis 27.6., Tickets 29-42 Euro, Tel. 227 70 89, eth-hamburg.de

Der Plan7 vom 8. Mai 2026 MOPO Der Plan7 vom 8. Mai 2026

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.