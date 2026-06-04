Was es hier alles zu sehen gibt! Die „Triennale der Photographie“ findet wieder statt

Die „Triennale der Photographie“ ist eine Institution: Seit 1999 findet das Fotofestival alle drei Jahre in Zusammenarbeit mit den großen Hamburger Museen, kulturellen Institutionen und kleineren Galerien statt. Am 5. Juni ist es wieder so weit!

Dieses Mal lautet das Thema „Alliance, Infinity, Love – In The Face Of The Other“. Um Positives, um Verbundenheit, Unendlichkeit und Liebe soll es gehen – Brücken sollen geschlagen werden über soziale und kulturelle Bruchlinien. Ein solches Motto kann man auf politische wie poetische Weise behandeln, und so hat der Londoner Kurator Mark Sealy das Festival – das auf eine Initiative von F. C. Gundlach zurückgeht – auch zusammengestellt.

Neunte „Triennale der Photographie“

Bis zum 22. September dabei sind die Deichtorhallen mit der Halle für aktuelle Kunst, dem PHOXXI, der Sammlung F.C. Gundlach und der Sammlung Falckenberg, das Bucerius-Kunst-Forum, die Kunsthalle, das Kunsthaus, der Kunstverein, das MARKK, das Museum der Arbeit sowie das Museum für Kunst und Gewerbe. Plus diverse Galerien.

Werke von 40 Künstler:innen gibt’s in der Kunsthalle zu entdecken, so etwa von Filmemacher Karimah Ashadu (Foto: „Muscle“). Karimah Ashadu Werke von 40 Künstler:innen gibt’s in der Kunsthalle zu entdecken, so etwa von Filmemacher Karimah Ashadu (Foto: „Muscle“).

Neben der Hauptausstellung in der Halle für aktuelle Kunst in den Deichtorhallen – auch sie trägt den Titel „Alliance, Infinity, Love – In The Face Of The Other“ – ist etwa die Schau „Aber ich | Die Welt | Ich sehe| Dich“ in der Kunsthalle zu empfehlen. Dort finden wir große Namen der Fotografie und Bildenden Kunst wie Marcel Duchamp, Nan Goldin, Paul Graham, Pierre Huyghe, Tina Modotti, Sigmar Polke, Man Ray, Alfred Stieglitz, oder Rosemarie Trockel.

Doch es gibt auch Unbekannteres zu entdecken wie etwa das Werk von Franki Raffles († 39) im Museum der Arbeit. Die britische Fotografin zeigt die Lebens- und Arbeitsrealitäten von Frauen. Auch die Ausstellung im MARKK sollte man ansehen: Dort werden historische Fotografien und Tonaufnahmen aus Peru präsentiert – ein lebendiges Archiv, das Fragen über Identität, Erinnerung und kulturelle Selbstbestimmung stellt.

Thema: „Alliance, Infinity, Love – In The Face Of The Other“

Ebenfalls spannend: Im Kunsthaus widmet sich Melike Kara in einer raumgreifenden Installation ihrem kurdischen Erbe. Im Museum für Kunst und Gewerbe untersucht die ägyptische Künstlerin Sara Sallam, wie koloniale Bilder nachwirken – ausgehend von Beständen des Hauses. Im Kunstverein gibt es eine Einzelausstellung von Nina Porter zu sehen, im PHOXXI mit Abdulhamid Kircher und Akosua Viktoria Adu-Sanyah zwei aktuelle Positionen analoger Farbfotografie.

Und schließlich, im Bucerius-Kunst-Forum, das Werk von F. C. Gundlach, dem großen Förderer und Sammler fotografischer Kultur. Die Ausstellung ist die erste große Präsentation nach Gundlachs Tod 2021 (Plan7 berichtete) – und seine Fotografien haben sich eine Frische bewahrt, die noch heute begeistert.

Gesellschaftliche Fragen und ästhetische Erfahrungen

Das MARKK zeigt „Bilderechos aus Peru“, historische Fotos von Hans Heinrich Brüning (1848-1929). Hans Heinrich Brüning/MARKK Das MARKK zeigt „Bilderechos aus Peru“, historische Fotos von Hans Heinrich Brüning (1848-1929).

All das und noch viel, viel mehr zeigt diese neunte „Triennale der Photographie“. Es geht um ästhetische Erfahrungen, gesellschaftliche Fragen und menschliche Beziehungen, um Verantwortung gegenüber dem anderen. Fotografie ist, sagt Kurator Mark Sealy, ein „intimer Begleiter“: ein Medium, um das Wunderbare, das Verletzliche und das Menschliche zu teilen.

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Wer all das erleben will, der hat so einiges zu tun, denn es finden auch viele Sonderveranstaltungen wie Foto-Walks, Gespräche, Vorträge und Führungen in den beteiligten Museen, Ausstellungshäusern und Galerien statt.

Opening Parcours: 4.6. in der Kunsthalle (17 Uhr), im Kunsthaus (18 Uhr), im Kunstverein (19 Uhr), große Eröffnung in den Deichtorhallen (20 Uhr); das Festival läuft vom 5.6. bis 22.9., Programm: phototriennale.de

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