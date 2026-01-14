„Waren Sie nicht mal …?“: Lesung mit Lilo Wanders

Auf dem Buchcover lächeln sie wie Zwillinge: die blonde Diva Lilo Wanders und der dunkelhaarige Mann namens Ernie Reinhardt. Beide sind ein und dieselbe Person.

Während Lilo seit Jahrzehnten auf Bühnen und im Fernsehen präsent ist, weiß man wenig über ihren ungeschminkten Erfinder. Das ändert sich nun anlässlich des 70. Geburtstags: Autor Ernie erzählt seine Lebensgeschichte. „Waren Sie nicht mal Lilo Wanders?“ nennt er seine Erinnerungen. Im lässigen Plauderton, der an Lilo als Gastgeberin des TV-Erotik-Magazins „Wa(h)re Liebe“ erinnert, berichtet er vom schwulen Jungen auf der Suche nach sexueller Identität bis zum heutigen Glück mit Ehefrau und drei Kindern.

Kammerspiele: 15.1., 19.30 Uhr, 22-39 Euro, Tel. 413 34 40, hamburger-kammerspiele.de

Der Plan7 vom 9. Januar 2026 MOPO Der Plan7 vom 9. Januar 2025

