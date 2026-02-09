Vorhang auf für die Jugend: Besonderes Festival an Hamburger Theater

Woran denkst du? In wen bist du verliebt? Was macht dir Angst? Du heckst doch was aus! – Kaum jemand von uns möchte alles über sich preisgeben. Unsere Geheimnisse gehören zu uns wie jede andere Charaktereigenschaft auch. Und gerade auf dem Weg ins Erwachsenendasein ist es gar nicht so leicht, auf einem gesunden Grat zwischen Offenheit und Abgrenzung zu wandeln. Dabei hilft ein spielerischer Umgang.

Und hier ist das Theater in seinem Element! Das Thema der diesjährigen Ausgabe des Plattform-Festivals im Ernst-Deutsch-Theater lautet „Geheimnisse“, und das Programm bietet den Jugendgruppen, die sich an der Mundsburg ausprobieren und proben, eine Bühne für das, was sie bewegt. Drei Inszenierungen, deren Titel gern hinter- und miteinander gelesen gehören – bilden dabei das Grundgerüst: „Aus dem Nebel …“ (Dienstag) „… gegen den Strom …“ (Mittwoch) „… ans Licht“ (Samstag).

Gesprächsrunden, Workshops, Karaoke und eine Führung

Im ersten Stück geht es darum, wie Geheimnisse das Zwischenmenschliche formen – dabei tritt auch das Neumeier’sche Bundesjugendballett auf. Bei „Strom“ werden biografische Prägungen in Szene gesetzt. Und der Abschluss ist eine Bearbeitung des Romans „Über den Dächern von Jerusalem“ von Anja Reumschüssel, der den Nahost-Konflikt anhand persönlicher Storys auslotet.

Zusätzlich bieten Gesprächsrunden, Workshops oder eine Theater-Führung Möglichkeiten zum Austausch und Entdecken. Am letzten Tag steigt eine (Karaoke-)Party. Vielleicht überrascht der eine oder die andere dabei mit einem (geheim gehaltenen) Lieblingslied? Die Preisgestaltung ist während des Festivals übrigens schön demokratisch: Das Publikum darf selbst über seinen Eintritt entscheiden – von 5 bis 25 Euro. Wie so oft gilt: Solidarität zahlt sich für alle aus!

Ernst-Deutsch-Theater: 10.-14.2., diverse Zeiten und Preise, ernst-deutsch-theater.de

