Von Tropfen und Ozeanen: Diese Ausstellung zeigt die ganze Pracht des Wassers

Wasser, das ist in der Fotografie mehr als ein Motiv oder ein Thema – denkt man sich beim Betrachten der Bilder, die jetzt im Internationalen Maritimen Museum zu erleben sind. Was Wasser alles kann! Es spiegelt! Bricht! Verschleiert und offenbart! Es wird zum natürlichen Spiegel, verdoppelt die Welt, macht Zeit sichtbar oder Bewegung als Kontinuum erfahrbar.

Wasser ist, physikalisch betrachtet, ein Spiel aus Licht und Struktur. Und dieses Spiel spielt der Fotograf Tom Krausz perfekt, der im In- und Ausland ausstellt und viele Fotobücher publiziert hat – immer wieder mit Elke Heidenreich als Textautorin. Seine Ausstellung „AQUA – Begegnungen mit dem Wasser“ ist eine tiefsinnige Auseinandersetzung mit diesem elementaren Stoff. Seit vier Jahrzehnten fotografiert der Hamburger das Wasser an unterschiedlichsten Orten der Welt, als Tropfen, Eis und Dampf, als See, Fluss oder tosende Brandung im Meer.

Es sind sinnliche Bilder von Ozeanen, Gletschern oder Regentropfen, die aber doch auch aufklären und die Fragilität und Verletzlichkeit des Ökosystems betonen. Der 1951 geborene Fotograf und Filmemacher versteht seine Schwarzweißbilder als eine Hommage an das Element Wasser – 240 davon kann man jetzt im IMM betrachten! Zu der Werkgruppe ist auch ein Katalog erschienen.

Internationales Maritimes Museum: bis 17.5., täglich 10-18 Uhr (14.3. geschlossen), Koreastraße 1, Kaispeicher B, Deck 7, 18 Euro, imm-hamburg.de

