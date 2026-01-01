Von Sofa bis Festsaal: 2026 ganz klassisch starten

Der erste Tag 2026 startet für Sie erst dann so richtig, wenn ein Neujahrskonzert läuft?

Damit sind Sie nicht alleine: Millionen Menschen schauen zu, wenn die Wiener Philharmoniker im Goldenen Saal des Musikvereins loslegen – wie immer übertragen vom ZDF (11.15 Uhr) und diesmal zum ersten Mal unter der Leitung von Maestro Yannick Nézet-Séguin. Auch Arte begrüßt 2026 mit einem Neujahrskonzert: Das La Fenice Orchestra spielt unter der Leitung von Michele Mariotti (18.15 Uhr).

Neujahrskonzerte in der Laeiszhalle

Sie können aber natürlich auch live dabei sein! Das Konzert der Symphoniker Hamburg und ihres Chefdirigenten Sylvain Cambreling (19 Uhr ist Beginn) im Großen Saal der Laeiszhalle ist mittlerweile restlos ausverkauft. Im Kleinen Saal spielt ab 20 Uhr aber auch die Neue Philharmonie Hamburg – und dafür gibt es noch ein paar letzte Karten.

Laeiszhalle/Kleiner Saal: 1.1., 20 Uhr, Karten für 22,55-46,65 Euro

Der Plan7 vom 23. Dezember 2025 MOPO Der Plan7 vom 23. Dezember 2025

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.