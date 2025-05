Von Schmuck bis zum Sofa: Die Deichtorhallen werden zum Design-Paradies

Im Ländle im deutschen Südwesten ist man traditionell designaffin – und wenn die „Blickfang“-Messe aus Stuttgart in Hamburg gastiert, kommen die Design-Liebhaber in Scharen. „Design zum Erleben & Mitnehmen“ gibt es nun wieder vom 16. bis 18. Mai in den Deichtorhallen: Der Ausstellungsort für Gegenwartskunst wird zur Design-Oase.

Und der Ort macht ja Sinn, denn Kunst und Design gehören seit jeher eng zusammen. Wo hört Kunst auf? Und wo fängt Design an? Und umgekehrt? Auch darüber kann man sich beim Umherschweifen auf der Messe so seine Gedanken machen. Oder man schaut einfach, blickt auf die Exponate von mehr als 120 Labels aus ganz Europa, die knapp 4000 Produkte zeigen – Möbel, Mode, Schmuck, Wohnaccessoires. Design und solide Handwerkskunst. Verspieltes und Klassisches.

„Blickfan“ zeigt Gutes und Schönes

Stefanie Bärwald, Design-Expertin beim Magazin „Schöner Wohnen“, sagt: „Die ,Blickfang‘ in Hamburg ist wichtig, weil wir in digitalen Zeiten dringend Foren brauchen, an denen man Kunst, Kreativität und Design real erleben und anfassen, sich in Echtzeit treffen und untereinander austauschen und inspirieren lassen kann.“

Natürlich: Design ist haptisch, ist mehr als ein Klick auf Ebay oder Amazon. Hier lassen sich Entdeckungen machen – gerade die kleinen Manufakturen und ihre Produkte sorgen immer wieder für Überraschungen.

Nachhaltigkeit im Design im Fokus

Die Messe, die seit 30 Jahren im jährlichen Rhythmus in Basel, Wien, Zürich, Stuttgart, Hamburg und München stattfindet, versteht sich nicht nur als Plattform für den Verkauf, sondern will auch markante Themen setzen. Dieses Mal steht Nachhaltigkeit im Design im Fokus – und auch die Frage, wie traditionelles Handwerk zeitgenössisches Design beeinflussen kann. Um Multifunktionalität geht es – und auch Regionales ist zu erleben.

Norddeutsche Designkultur – natürlich ist die kreative Szene der Hansestadt auch zu sehen und zu erleben: Mehr als 25 Hamburger Labels sind vertreten, unter anderem mit Upcycling-Möbelstücken aus alten Hafenhölzern.

Das könnte Sie auch interessieren: „De Geschicht vun den Ozeanpianist“: Eine Hymne an die Fantasie

Und auch das noch: Der „Future Forward Award“ wird hier ebenfalls vergeben – und einen Studierendenwettbewerb gibt es auch. Das alles – und noch viel mehr – bei der „Blickfang“-Designmesse in den Deichtorhallen.

Deichtorhallen: 16.5. (14-20 Uhr), 17.5. (11-19 Uhr), 18.5. (11-18 Uhr), 13/11 Euro, blickfang.com

Der Plan7 vom 16. Mai 2025 MOPO Der Plan7 vom 16. Mai 2025

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.