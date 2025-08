Von Konzert bis Weinfest: Der pralle Monats-Überblick – dieser August wird heiß!

Im August geht Hamburg raus! Konzerte, Festivals, Theater, Kino – all das gibt’s dann (auch) unter freiem Himmel. Wir haben den Überblick: Damit Sie wissen, was es wann wo zu erleben gibt. Und: Tickets für eins der großen Konzerte auf der Trabrennbahn Bahrenfeld gibt es außerdem zu gewinnen!

Festivals: Von Pop bis Elektro

Los geht es am 2. August in Wilhelmsburg auf dem „MS Dockville“-Gelände, wo sowohl das HipHop-Festival Spektrum mit Acts wie Disarstar und OG Keemo (75 Euro) als auch – zum letzten Mal – das Elektro-Fest Vogelball stattfinden (65 Euro). Am 15./16. August steigt dann das Dockville – mit unter anderen Raye, Lola Young, The Last Dinner Party, Ikkimel und Peter Doherty.

Vom 8. bis 10. August wird auch am Eichbaumsee in Allermöhe Fez gemacht: Beim Wutzrock-Festival werden unter anderen Liedfett, Haiyti und Oidorno erwartet – wie immer umsonst und draußen, das Festival finanziert sich über den Getränkeverkauf. Am Samstag desselben Wochenendes findet außerdem das Elbriot-Festival mit Papa Roach, Kreator und vielen anderen auf dem Großmarkt-Gelände statt (9.8., 89,90 Euro), genau wie das Elektronik-Festival Katermukke (9.8., Phoxxi-Green-Area vor den Deichtorhallen, 29,90 Euro) und der Rave Tekkno am Teich (9.8., am Außenmühlenteich, Stadtpark Harburg, 28,50 Euro).

Cro rappt am 29. August beim „Hamburger Kultursommer“ auf der Bahrenfelder Trabrennbahn. Max Hartmann Cro rappt am 29. August beim „Hamburger Kultursommer“ auf der Bahrenfelder Trabrennbahn.

Stadtpark, Trabrennbahn & Co.: Große Konzerte im Grünen

Das Stadtpark-Open-Air macht im August ein bisschen sutje, aber die Acts, die kommen, versprechen beste Unterhaltung: Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys sind da (8.8., ausverkauft), Ronan Keating (12.8., 71 Euro; Tickets für das 2024 abgesagte Konzert haben keine Gültigkeit), Nelly Furtado (27.8., 79,99 Euro) und Helge Schneider sogar gleich zweimal (29./30.8., 47 Euro). Und Best Of Poetry Slam gibt’s (14.8., 32 Euro) außerdem.

Auch auf der Trabrennbahn Bahrenfeld geht es bald wieder rund: Beim Hamburger Kultursommer treten dort Provinz auf (8.8., 68 Euro), tags drauf sind die Berliner Rapper K.I.Z da (9.8., 69,95 Euro), am 20. August gehört Paula Hartmann die Bühne (ausverkauft), am 22. August Ski Aggu (69,99 Euro), am 29. August Cro (74,99 Euro; siehe Verlosung!) und am 30. August beschließen Scooter die Kultursommer-Saison 2025 (69,99 Euro).

Auf dem Lattenplatz vorm Knust gibt’s auch im August Konzerte bei freiem Eintritt (Spenden immer erwünscht): jeden Donnerstag ab 18 Uhr junge Indie-Bands in der Reihe Indievercity, und jeden zweiten Mittwoch ab 18 Uhr Konzerte bei Acoustics Hamburg (s. S. 41; auch 13./27.8.). Am 1. August startet außerdem „Draußen im Grünen“.

Für Fans ruhigerer Klänge: Klassik und Jazz

Wer es eine Spur weniger rockig mag, wird vielleicht beim Elbphilharmonie-Sommer fündig: zwei Wochen lang Konzerte im Großen Saal mit Orchestern, Jazz, Pop und Weltmusik (15.-31.8.). Die Elbphilharmonie Jazz Academy wird es dabei am 24. August nicht nur im Großen Saal, sondern auch im Livestream zu sehen geben. Im Musikpavillon in Planten un Blomen steht am 30. und 31. August das Jazz Open Hamburg auf dem Programm – hier ist bei allen Konzerten der Eintritt frei. Und bis 2. September gastiert auch immer wieder das Schleswig-Holstein Musik Festival in der Hansestadt.

Film ab – unter freiem Himmel

Wo im Sommer die Outdoor-Leinwände flimmern werden, haben wir hier und hier schon verraten. Drum hier nur eine schnelle Übersicht über die Open-Air-Kinos der Stadt: Das Lotto SchanzenKino Open Air zeigt bis 30.8. Blockbuster, Abenteuer-Reihen, Specials und mehr im Schanzenpark. Im Innenhof des Altonaer Rathauses läuft das Zeise Kinos Open Air (bis 31.8.); im Stadtpark Eimsbüttel bis 6. September das FilmRaum Open Air Kino (freitags bei freiem Eintritt!). Und in Wilhelmsburg wird der Außenbereich der Honigfabrik bis 29. August jeden Freitag zum Open Air Kino.

Florentina Holzinger zeigt ab 21. August beim „Internationalen Sommerfestival“ auf Kampnagel ihr Stück „A Year Without Summer“. Nicole Marianna Wytyczak Florentina Holzinger zeigt ab 21. August beim „Internationalen Sommerfestival“ auf Kampnagel ihr Stück „A Year Without Summer“.

Tolles Theater: Vorhang auf für Klein und Groß

Klar, auch einige Bühnen spielen in den Sommerferien – die Komödie Winterhuder Fährhaus, das St. Pauli-Theater, die Schmidt-Theater, die großen Musicals und das Imperial-Theater zum Beispiel. Aber hier geht’s ja um das Nichtalltägliche. Und das gibt es fürs junge Publikum im Loki-Schmidt-Garten: Da zeigt das Marionettentheater Papillon bis 31. August (Mi-So, 14/10 Euro) drei Stücke für unterschiedliche Altersgruppen.

(Nur) für Erwachsene ist dagegen das Internationale Sommerfestival auf Kampnagel – dort wird vom 6. bis 24. August ein umfangreiches Programm geboten. Unter anderem gibt es eine neue Performance von Choreografin Florentina Holzinger („A Year Without Summer“, 21.-24.8.), ein sicherlich genauso Aufsehen erregendes Theaterstück von Carolina Bianchi („Cadela Força Trilogy. Chapter II – The Brotherhood “, 14.-16.8.) und „Der Gipfel“ von Christoph Marthaler (20.-22.8.). Besonders schön: Der Avant-Garden im Grünen lockt mit Speis und Trank – und einem (oft kostenfreien) Programm bis in den späten Abend hinein.

Na denn, Prost! Wein- und Bierfeste in Hamburg

Apropos Speis & Trank: Es beginnt die Zeit der Trinkfeste! Zwischen Eppendorfer Baum und Haynstraße gibt’s das Eppendorfer Achtel (15.-17.8.), auf dem Spielbudenplatz das St. Pauli Winzerfest (21.-24.8.), auf dem Fanny-Mendelssohn-Platz das Weinfest Osterstraße (28.-31.8.), am selben Wochenende ist außerdem Vive le Vin in den Hamburger Stadthöfen (28.-31.8.) und Wine & Jazz am Überseeboulevard in der HafenCity (29./30.8.). Wer Wein nicht mag: Vom 28. August bis 7. September läuft die Hamburg Beer Week an diversen Orten.

