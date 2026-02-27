Von der Straße ins Palais: Malen und sprayen gegen das System

Urban Art? Halten manche nicht für Kunst. Ist aber in den vergangenen Jahren immer öfter auch in Galerien und Museen zu finden. Spätestens seit Banksy bei einer Auktion von Sotheby’s eins seiner Bild schredderte, ist klar: Urban Art beherrscht nicht nur die Straße, sondern auch die Ironie des Marktes. Sie malt und sprayt gegen das System – und wird anschließend verkauft. Grandiose Idee.

Das zeigt jetzt auch eine von Meike Schade kuratierte Ausstellung, die in der Drostei Pinneberg zu sehen ist. „Faces Of Urban Art – Vom Porträt zum Character“ heißt sie. Und wir sehen: Street Art ist am Puls der Zeit, macht Kommentare zu den Dingen, die uns umgeben, erzählt von Gentrifizierung, Klimawandel oder Vereinsamung – kann aber auch einfach nur Spaß machen. Werke von elf Künstlerinnen und Künstlern aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Spanien werden gezeigt, die mit ihren Murals in vielen Metropolen präsent sind.

Die Drostei Pinneberg zeigt „Faces Of Urban Art“

Tona, Bona_Berlin, Golif, Eslicer und die meisten anderen signieren nicht mit ihrem echten Namen, weil sie sich mit ihrer Arbeit manchmal am Rande des Illegalen bewegen. Bona_Berlin mixt klassische Graffiti mit Malerei zu einem glänzenden, leuchtenden Gesamtbild, während Golif ganz in Schwarzweiß arbeitet – seine Figuren fransen aus, verwischen – ein Gerhard Richter der Urban Art.

Ein Bild von Tona, einem Urgestein der Hamburger Street-Art-Szene. Privat. Ein Bild von Tona, einem Urgestein der Hamburger Street-Art-Szene.

Meike Schade sagt: „Mir war wichtig zu zeigen, wie vielfältig diese Kunst ist und welche Geschichten dahinterstecken. Zu sehen, wie die Arbeiten von der Straße sich zwischen Stuck und Vertäfelung der ehrwürdigen Drostei verhalten, macht mir besondere Freude.“

Aber die Arbeiten der Künstler sind auch im Stadtraum sichtbar – viele davon in Hamburg. Und so könnten manche nach dem Besuch in der Drostei Lust auf eine Spurensuche bekommen, in der Kieler Straße, im Gängeviertel, am Millerntor, in Mümmelmannsberg oder in der Taubenstraße auf St. Pauli. Es gibt viel zu entdecken!

Drostei Pinneberg: bis 15.3., Mi-So 11-17 Uhr, 4 Euro, Dingstätte 23, drostei.de

