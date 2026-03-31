Von der Kraft der Worte: Film zeigt intimes Porträt der Literatin Siri Hustvedt

Paul Auster und Siri Hustvedt waren unzertrennlich, ein literarisches Super-Duo, das Traumpaar der New Yorker Kultur-Elite. Aber trotz ihrer mehr als 40 Jahre währenden Ehe blieben sie in ihren Romanen und anderen Schriften stets zwei distinktive Stimmen: beide Weltstars aus eigener Kraft und Kreativität.

Auster starb vor zwei Jahren an den Folgen von Lungenkrebs. Nun lässt Hustvedt uns alle an ihren Gefühlen und Gedanken rund um ihre Beziehung zu Auster, die Literatur und den Verlust teilhaben. Mit „Ghost Stories – Ein Buch der Erinnerung“ fasst sie diese große, von und mit Worten gestaltete und begleitete Liebe selbst wieder in Worte. Gelebte und geliebte Literatur sozusagen.

Regisseurin stellt Film im Zeise-Kino vor

Zugleich kommt ein Dokumentarfilm in die Kinos: Für „Siri Hustvedt – Dance Around The Self“ hat Regisseurin Sabine Lidl über vier Jahre lang ihre Protagonistin immer wieder getroffen und ist ihr dabei ganz nah gekommen. Lidl hat zuvor schon eine Dokumentation über Auster gedreht, ist also eine echte Spezialistin und Vertraute. Nur durch dieses gegenseitige Vertrauen gelingt es, bei den erschütterndsten Momenten dabei zu sein, als nämlich Auster und Hustvedt mit seiner Diagnose konfrontiert werden.

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Der Film ist aber auch mehr: eine Auseinandersetzung damit, wie sich Leben und Literatur bedingen und wie die Literatur dem Leben eine höhere (oder tiefere) Bedeutung verleihen kann. Kinostart ist am 2. April, heute Abend stellt die Regisseurin ihren Film im Zeise vor und spricht über ihre Arbeit, die Privatleute Hustvedt und Auster und somit über zwei Leben für die Kunst.

Zeise: 31.3., 20 Uhr, 12 Euro, Regisseurin Sabine Lidl ist zu Gast im www.zeise.de; Kinostart: 2.4.

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