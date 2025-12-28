Verehrte Göttin, Hexen-Begleiterin und Internetstar: Die Ausstellung „Katzen!“ im MARKK geht der jahrtausendealten Faszination für die Tiere nach.

„Die Katze ist das wohl wandlungsfähigste Tier der Kulturgeschichte“, erklärt eine der Kuratorinnen, Lara Selin Ertener. „Kaum ein Tier trägt so viele widersprüchliche Attribute wie die Katze – sie ist niedlich und nützlich, heilig und verrucht, Glücksbringerin und Unglückssymbol zugleich.“

Katzen prägen Kunst und Kultur seit Jahrtausenden

Die Schau beleuchtet anhand von historischen Objekten und zeitgenössischen Werken die Katze in Kunst und Kultur. Im Alten Ägypten wurde eine Göttin in Katzengestalt als Beschützerin von Müttern verehrt. Sashthi, die hinduistische Göttin der Fruchtbarkeit, reitet auf einer schwarzen Katze. Im frühneuzeitlichen Europa kam es aber auch zur Dämonisierung: Die schwarze Katze wurde zur Begleiterin von Hexen stilisiert.

Antiquarisch: eine türkische Figur aus dem 19. Jahrhundert Paul Schimweg/MARKK Antiquarisch: eine türkische Figur aus dem 19. Jahrhundert

„Seit Jahrtausenden dient die Katze als Projektionsfläche für menschliche Wünsche und Ängste“, sagt Lara Selin Ertener. „Sie steht symbolisch für viele, oft gegensätzliche Vorstellungen – und bleibt dabei selbst auf geheimnisvolle Weise unberührt.“

Das könnte Sie auch interessieren: Ikonen hautnah: Bilder aus fünf Jahrzehnten von fünf Hamburger Pressefotografen

Heute überflutet sogenannter Cat Content die sozialen Medien. Die Ausstellung zeigt auch, warum gerade die Katze das Internet eroberte. Eine große Rolle spielt dabei ihre Niedlichkeit. Die Ausstellungsmacher fassen es so zusammen: Von den ersten Katzenkurzfilmen des späten 19. Jahrhunderts bis zu KI-generierten Darstellungen: „Die Katze stand medientechnologisch immer an vorderster Front.“

MARKK: bis 29.11.2026, Di-So 10-18 Uhr (24./25./31.12. und 1.1. geschlossen) 9,50 Euro, markk-hamburg.de

Der Plan7 vom 23. Dezember 2025 MOPO Der Plan7 vom 23. Dezember 2025

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.