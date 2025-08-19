Von Barock bis Delius: Orgelsommer in Hamburg

Aus Österreich wollte der Organist Roman Hauser nach Hamburg anreisen, um auf der berühmten Arp-Schnitger-Orgel in der St. Jacobi-Kirche zu spielen. Doch er musste sein Kommen absagen. Ulf Wellner, Kirchenmusikdirektor in Lüneburg, springt ein.

Er wird Barock-Werke von Andreas Kneller, Christian Flor, Johann Sebastian Bach und Dieterich Buxtehude spielen.

Das Konzert ist das vorletzte im Rahmen des Festivals „Hamburger Orgelsommer“ in St. Jacobi. Ulf Wellner hat dafür noch eine Besonderheit im Programm: Auf der Kemper-Orgel spielt er „Summer Evening“ des britischen Komponisten Frederick Delius in seiner eigenen Bearbeitung. (mp)

St. Jacobi: 19.8., 20 Uhr, Jakobikirchhof, Ticket ab 14,20 Euro (zzgl. Vorverkaufsgebühren, ermäßigt 6 Euro)

