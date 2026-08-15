Mit „Wellerman“ landete Nathan Evans einen Welthit. Nun kommt der Musiker gemeinsam mit dem Brüderduo Saint PHNX mit neuen Songs ins Docks.

Die schönsten Geschichten schreibt das Leben – und die von Nathan Evans gehört definitiv in diese Kategorie: Eigentlich arbeitete er als Postbote in seiner schottischen Heimat, stellte aber nach Feierabend immer mal wieder seine Folk- und Popsongs bei TikTok online. 2020 fragte ihn einer seiner Follower, ob er nicht mal ein Shanty singen könnte. Nathan ließ sich darauf ein und veröffentlichte seine Coverversion von „Leave Her Johnny“.

Das Feedback war enorm, immer mehr Shantywünsche trudelten ein, und auch der Musiker hatte richtig Spaß an dieser Musik. Also suchte er seinerseits nach Shantys, denen er seine persönliche Note verleihen konnte. Im Dezember 2020 landete mit seiner Interpretation des neuseeländischen Walfängerliedes „Soon May The Wellerman Come“ einen Welthit, nicht nur bei TikTok, sondern auch in den offiziellen Charts. Diamant, Mehrfach-Platin, Gold – es regnete Auszeichnungen für Musikverkäufe in Europa, den USA, Ozeanien, Südamerika.

Evans wird von Brüderduo Saint Phnx auf Tour begleitet

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Mittlerweile hat Evans Album Nummer drei („Angels Share“) veröffentlicht und seine Songs weiterentwickelt zu einem Mix aus schottischem Folk mit Rock- und Popelementen. Das Album hat er mit dem Brüderduo Saint Phnx, das ihn schon seit Jahren auf Tour begleitet, aufgenommen. Es geht um Freundschaft, nächtelange Gespräche und besondere Momente, um Liebe, Verlust und Zusammenhalt. Musikalisch interpretiert mit Dudelsäcken, Synthesizern, Akustikgitarren, Trommeln und hymnischen Refrains zum Mitsingen.

Auch ein Coversong findet sich wieder auf dem Album: „Cotton Eye Joe“. So wird das Konzert im Docks garantiert ein spaßiges, emotionales und mitreißendes Sing-along-Event.

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Docks: 15.8., 19 Uhr, Karten für 51 Euro

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