Viele wunderbare Lieblingslieder: Die Gustav Peter Wöhler Band an gleich zwei Abenden

Wenn es um seine Karriere geht, hat Gustav Peter Wöhler zwei stabile Standbeine: die Schauspielerei und den Gesang. In den Live-Konzerten ist das eine nicht vom anderen zu trennen – natürlich setzt der Sänger Gustav Peter den Darsteller Wöhler gekonnt ein.

Und genau dafür liebt ihn das Publikum seit mittlerweile 25 Jahren: In der nach ihm benannten Band ist er Frontmann und One-Man-Show zugleich. Sorry, Mirko Michalzik an der Gitarre, Olaf Casimir am Bass und Pianist Kai Fischer – wenn es um den Sound und die gelungenen eigenwilligen Arrangements geht, seid ihr natürlich unersetzbar. Aber Herr Wöhler als Bühnentier bleibt der Blickfang des Ensembles.

Die Gustav Peter Wöhler Band ist an zwei Abenden im St. Pauli-Theater

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Früheste Auftritte des kleinen Gustav Peter sollen vor Gästen im elterlichen Lokal stattgefunden haben, wenn er die hauseigene Jukebox mit seinem Live-Gesang begleitete. Nach seiner Schauspielausbildung spielte er unter anderem unter der Regie von Claus Peymann und Peter Zadek, 2020 gehörte er als „Dicker Vetter“ zum Ensemble des „Jedermann“ bei den Salzburger Festspielen.

Kurz bevor er im Juli dieses Jahres 70 wird, lädt er mit seiner Gustav Peter Wöhler Band zum zweistündigen Konzert mit handverlesenen Lieblingsliedern. Dazu gehören jede Menge großartige Songs, wie „Bridge Over Troubled Water“ von Simon & Garfunkel und Joni Mitchells „Big Yellow Taxi“. Es ist ein Abend voller Musik, die (fast) jede:r kennt und mag, und so stehen auch „In My Life“ von den Beatles, „Ring Of Fire“ und „You Were Always On My Mind“ auf seiner Favoriten-Liste.

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Während des zweistündigen Abends sind Gänsehaut-Momente garantiert, Wöhler interpretiert sie in seiner Bariton-Tonlage auf unnachahmliche Weise. Und nicht nur das: Zu jedem Song gibt es ganz persönliche Geschichten, unterhaltsam vorgetragen – denn hier treffen sie sich wieder, die beiden Talente des Sängers und Schauspielers Gustav Peter Wöhler.

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St. Pauli-Theater: 8./9.6., 19.30 Uhr, Karten 22-59 Euro, Tel. 47 11 06 66, st-pauli-theater.de

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